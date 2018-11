40 lat temu w Gujanie 900 członków sekty Świątynia Ludu z polecenia swojego przywódcy Jima Jonesa wypiło truciznę. Wydarzenie to nazywane masakrą w Jonestown przeszło do historii jako największe zbiorowe samobójstwo. Co trzecia ofiara była dzieckiem. Przeżyli nieliczni. Jedną z tych osób jest Laura Johnston Kohl. "Wszyscy ludzie, którzy byli częścią mojego życia, zniknęli" - mówi dziś emerytowana nauczycielka z San Diego.

