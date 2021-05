30 tys. ludzi brało w sobotę udział w manifestacjach z okazji święta pracy w stolicy Niemiec. Podczas jednej z demonstracji wybuchły zamieszki; setki ludzi aresztowano, a ponad 30 policjantów zostało rannych. Płonące barykady, funkcjonariusze obrzucani butelkami i kamieniami - Berlin wysłał w świat fatalne obrazy - pisze dziś prasa.

Zamieszki w Berlinie / Clemens Bilan / PAP

Zdecydowana większość manifestacji przebiegała spokojnie. Gorąco zrobiło się wieczorem podczas zorganizowanej przez radykalnie lewicowe środowiska "Rewolucyjnej demonstracji pierwszomajowej".

"Przemoc wybuchła 1 maja w środku Berlina przy Sonnenallee. Płonące barykady, rzucane butelki i kamienie oraz policja, która nie mogła dotrzeć na miejsce zdarzenia dłużej niż godzinę, w niektórych miejscach musiała nawet się wycofać" - pisze w niedzielę dziennik "Welt". "Stołeczna policja była kiedyś uważana za najbardziej doświadczoną w całym kraju. Ale ten nimb pękł" - dodaje.



"Co było zaskakujące w tym roku, to fakt, że na tak zwanej "rewolucyjnej" demonstracji nie noszono masek. Do tej pory lewicowi demonstranci przestrzegali zasad obowiązujących w pandemii, choćby po to, by odróżnić się od prawicowych koronasceptyków" - zauważa dziennik "Tagesspiegel".



"Berlin po raz kolejny wysyła w świat fatalne obrazy" - ubolewa dziennik "Welt". "Są zdjęcia policji, chwilami przytłoczonej, i zdjęcia rzekomo lewicowej demonstracji, która niszczy szyby małych samochodów i narożnych barów z przekąskami w społecznie gorącym miejscu, ściga funkcjonariuszy na bocznych ulicach i robi to, o co oskarża koronasceptyków: masowo lekceważy (przepisy) ochrony przed infekcjami" - pisze gazeta.



Według komunikatu organizatorów w "demonstracji na rzecz walki klasowej i międzynarodowej solidarności" wzięło udział 25 tys. ludzi. Szefowa berlińskiej policji Barbara Słowik twierdzi, że w wieczornej demonstracji w sobotę brało udział od 8 do 10 tys. osób. Aresztowano ponad 200 osób. Co najmniej 30 funkcjonariuszy zostało rannych, ale ostateczna liczba może być znacznie wyższa.



Wczoraj w Berlinie odbyło się ponad dwadzieścia pierwszomajowych demonstracji. Aż 10,5 tys. osób jechało w manifestacji rowerowej "Berlin w ruchu".