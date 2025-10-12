Ekskluzywna impreza

Na parkingu w pobliżu miejsca wypadku, tuż przed hotelami Hyatt Regency i Waterfront Beach Resort, stało kilka innych małych śmigłowców. W sobotę jedna z firm organizowała tam "ekskluzywne przyjęcie". Zaproszeni goście mogli z baru na dachu hotelu obserwować przyloty helikopterów. Wydarzenie to zaplanowano jako wstęp do głównej imprezy, która odbywała się w niedzielę.

Świadkowie relacjonowali, że śmigłowiec zaczął opadać w kierunku kładki, po czym stracił kontrolę i rozbił się. Słychać było dziwny dźwięk, który nie brzmiał dobrze. Spojrzałem na zewnątrz i zobaczyłem, jak helikopter wiruje poza kontrolą. Mój przyjaciel widział odłamki, które przelatywały nad drogą - powiedział CBS Kevin Bullat, jeden ze świadków.

Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną katastrofy. Władze miasta poinformowały, że o wypadku zostały powiadomione Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.