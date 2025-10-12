Pięć osób, w tym dziecko, trafiło do szpitala po katastrofie śmigłowca o Huntington Beach w Kalifornii. Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie – informuje CBS News.
- Do wypadku doszło po godzinie 14:00 czasu lokalnego (23:00 czasu polskiego) w pobliżu hotelu i parkingu.
- Na nagraniach widać, jak śmigłowiec nagle zaczyna się obracać, po czym rozbija się o palmy i schody hotelowej kładki.
- Dwie osoby z pokładu oraz trzech przechodniów zostało rannych i przewiezionych do szpitala.
- Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy; sprawą zajmują się Federalna Administracja Lotnictwa i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.
Śmigłowiec rozbił się po godzinie 14:00 czasu miejscowego (23:00 czasu polskiego) w pobliżu parkingu, hotelu i drogi stanowej. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać, jak maszyna nagle zaczyna coraz szybciej obracać się wokół własnej osi, po czym uderza w palmy i schody hotelowej kładki dla pieszych. Fragmenty śmigłowca zostały rozrzucone na parking, a tylna część maszyny oderwała się od reszty.
Dwie osoby, które były na pokładzie, udało się bezpiecznie wyciągnąć z wraku. W wyniku wypadku rannych zostało także trzech przechodniów. Wszyscy poszkodowani - łącznie pięć osób - zostali przewiezieni do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie.
@cnn Video captured the moment a helicopter crashed into a beach parking lot in Huntington Beach, California. Five people were injured and taken to the hospital for treatment, according to a Huntington Beach Fire official. #CNN #News ♬ original sound - CNN