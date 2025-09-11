Drzemka, która sparaliżowała ruch kolejowy

Ostatni incydent z udziałem Emila miał miejsce w sobotni wieczór w pobliżu głównej stacji kolejowej w St. Pölten, niedaleko Wiednia. Zwierzę postanowiło uciąć sobie drzemkę w wyjątkowo niebezpiecznym miejscu - bezpośrednio na torach, po których kursują międzynarodowe pociągi.

Operator kolejowy poinformował, że obecność łosia na torach zablokowała ruch na kilka godzin. Pociąg IC Chopin, kursujący z Monachium do Warszawy, musiał ruszyć w dalszą trasę bez kilku wagonów, które zostały odłączone ze względów bezpieczeństwa. Wagony te zostały później dołączone do innego pociągu - IC Sobieski.

Sytuacja wywołała spore zamieszanie wśród pasażerów. Wielu z nich musiało czekać godzinami na dworcu w Wiedniu, nie mając pewności, kiedy i w jakich warunkach dotrą do Polski. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze, w których podróżni dzielili się swoją frustracją. Jeden z pasażerów opisał, że po sześciu godzinach oczekiwania i czterech godzinach spędzonych na wiedeńskim dworcu, miał ochotę sam położyć się spać na torach.

Nie wszyscy podeszli do sprawy z humorem. Pod postami przewoźnika pojawiły się głosy krytyki - niektórzy sugerowali, że obsługa powinna była obudzić Emila, zamiast pozwolić mu spać na torach i powodować tak duże opóźnienia.

Kolejarze przepraszają

Przewoźnik wydał oficjalne przeprosiny dla pasażerów, zapewniając, że dołożył wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno podróżnym, jak i zwierzęciu. W oświadczeniu wyrażono nadzieję, że Emil nie ucierpiał podczas incydentu i "nie wybierze już torów kolejowych na miejsce odpoczynku".

Tymczasem losy łosia nadal śledzą zarówno eksperci od dzikiej przyrody, jak i internauci. W sieci pojawiają się kolejne relacje i zdjęcia z jego podróży, a Emil niezmiennie cieszy się statusem niecodziennej gwiazdy