Nietypowy incydent na trasie międzynarodowego pociągu z Niemiec do Polski wywołał niemałe zamieszanie wśród pasażerów oraz internautów. Wszystko za sprawą Emila – łosia, który w ostatnich miesiącach stał się prawdziwą gwiazdą internetu i bohaterem licznych relacji z Europy Środkowej. Tym razem zwierzę postanowiło odpocząć… na torach kolejowych, skutecznie blokując ruch i zmuszając przewoźnika do podjęcia niecodziennych decyzji.
Emil to łoś, który zyskał rozgłos latem 2025 roku, kiedy rozpoczął swoją niezwykłą wędrówkę przez Europę Środkową. Zwierzę, pochodzące z Polski, było widziane kolejno w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, a następnie w Austrii. Szczególną popularność przyniósł mu film, na którym widać, jak przepływa przez Dunaj. Nagranie w krótkim czasie stało się viralem, a Emil zyskał status "celebryty" wśród miłośników dzikiej przyrody i internautów.