Jacek Ż. został zatrzymany przez CBA. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzonym przez Prokuraturę Europejską.

Jacek Ż. / Leszek Szymański / PAP

Według ustaleń TVN24 działania CBA są elementem śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy przyznawaniu publicznych środków przez NCBR.

Jacek Ż. jest byłym wiceministrem w resorcie funduszy i polityki regionalnej - odpowiadał m.in. za nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ze stanowiska został odwołany po ujawnieniu kontrowersji wokół sposobu przyznawania dofinansowań przez agencję.

Wcześniej był posłem oraz jednym z założycieli Polski Razem, a następnie działał w Porozumieniu i Partii Republikańskiej.

Śledztwo dotyczące NCBR zostało wszczęte w marcu 2024 roku przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola NIK przeprowadzona w 2023 roku wykazała - według Izby - liczne nieprawidłowości zarówno przy organizacji konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe", jak i podczas wyboru projektów do dofinansowania.

W ocenie kontrolerów NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych procedur wewnętrznych. Jeden z wątków postępowania został następnie przekazany do Prokuratury Europejskiej.

Sprawa dotyczy konkursu, w ramach którego do rozdysponowania było ponad 120 milionów złotych publicznych środków. O zatrzymaniu Jacka Ż. jako pierwsze poinformowało Radio Zet.



