Jacek Ż. został zatrzymany przez CBA. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzonym przez Prokuraturę Europejską.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Według ustaleń TVN24 działania CBA są elementem śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy przyznawaniu publicznych środków przez NCBR.
Jacek Ż. jest byłym wiceministrem w resorcie funduszy i polityki regionalnej - odpowiadał m.in. za nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ze stanowiska został odwołany po ujawnieniu kontrowersji wokół sposobu przyznawania dofinansowań przez agencję.
Wcześniej był posłem oraz jednym z założycieli Polski Razem, a następnie działał w Porozumieniu i Partii Republikańskiej.
Śledztwo dotyczące NCBR zostało wszczęte w marcu 2024 roku przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola NIK przeprowadzona w 2023 roku wykazała - według Izby - liczne nieprawidłowości zarówno przy organizacji konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe", jak i podczas wyboru projektów do dofinansowania.
W ocenie kontrolerów NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych procedur wewnętrznych. Jeden z wątków postępowania został następnie przekazany do Prokuratury Europejskiej.
Sprawa dotyczy konkursu, w ramach którego do rozdysponowania było ponad 120 milionów złotych publicznych środków. O zatrzymaniu Jacka Ż. jako pierwsze poinformowało Radio Zet.