Naukowcy odkryli przeciwciało, które w testach laboratoryjnych zneutralizowało 98,5 proc. wariantów HIV. W badaniach na myszach poziom wirusa spadł do niewykrywalnych wartości. To może być początek nowej ery w leczeniu i profilaktyce HIV.

/ Shutterstock

Zespół badawczy z Uniwersytetu w Kolonii poinformował o odkryciu przeciwciała o nazwie 04_A06, które wykazuje niezwykłą skuteczność w neutralizowaniu wirusa HIV. W testach laboratoryjnych przeciwciało to zablokowało aż 98,5 proc. z ponad 300 różnych szczepów wirusa. Co więcej, u zakażonych myszy z upodobnionym do ludzkiego układem odpornościowym poziom HIV spadł do wartości niewykrywalnych, a efekt ten utrzymywał się przez dłuższy czas.

Przełamanie mechanizmów oporności wirusa

HIV jest jednym z najbardziej zmiennych wirusów, co utrudnia opracowanie skutecznych terapii. Większość dotychczasowych przeciwciał działa jedynie na wybrane warianty i zapewnia krótkotrwałą ochronę.

Nowo odkryte przeciwciało 04_A06 wyróżnia się nie tylko szerokim spektrum działania, ale także zdolnością do pokonywania mechanizmów oporności wirusa. Badacze podkreślają, że to może otworzyć drogę do nowych, skuteczniejszych metod leczenia i zapobiegania HIV.

Klucz do skuteczności 04_A06 tkwi w jego budowie. Przeciwciało posiada niezwykle długi łańcuch aminokwasowy, który pozwala mu dotrzeć do trudno dostępnych fragmentów wirusa. Te obszary są niezbędne do funkcjonowania HIV i rzadko ulegają mutacjom, co sprawia, że wirus nie może łatwo "uciec" przed działaniem przeciwciała.

Potencjał kliniczny i dalsze badania

Modele komputerowe sugerują, że już pojedyncze podanie 04_A06 może zapewnić ponad 93 proc. ochronę przed zakażeniem HIV. Naukowcy widzą w tym przeciwciele szansę zarówno na leczenie osób już zakażonych, jak i na profilaktykę u osób z grup podwyższonego ryzyka.

Przeciwciało zostało już objęte wyłączną licencją przez firmę biotechnologiczną, a kolejnym krokiem będą badania kliniczne, które mają potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność nowej terapii.

Odkrycie było możliwe dzięki współpracy z ośrodkami badawczymi z Afryki, Nepalu i Stanów Zjednoczonych. Naukowcy podkreślają, że przed wprowadzeniem przeciwciała do praktyki klinicznej konieczne są dalsze testy. Jeśli potwierdzą one dotychczasowe wyniki, 04_A06 może stać się przełomem w walce z HIV na całym świecie.