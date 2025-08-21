​Papież Leon XIV po zakończeniu remontu apartamentu papieskiego w Pałacu Apostolskim wprowadzi się do niego wraz z czterema najbliższymi współpracownikami - informuje "La Repubblica". To pierwsza taka sytuacja we współczesnej historii Watykanu.

Leon XIV / Shutterstock

Leon XIV, który wywodzi się z zakonu augustianów i przez wiele lat był również jego przeorem generalnym (w latach 2001-2013), ma zamieszkać m.in. ze swoim osobistym sekretarzem z Peru, ojcem Edgardem Rimaycuną. Według "New York Post", to jeden z najbardziej lojalnych doradców Leona XIV, towarzyszący mu jeszcze w czasach posługi w Ameryce Południowej. Nazwiska pozostałych współlokatorów nie zostały ujawnione.

Decyzja - jak zauważa "The Telegraph" - jest zgodna z duchem wspólnoty zakonu augustianów.

Nie wiem, czy bierze się pod uwagę długą historię Kościoła, ale na pewno bierze się pod uwagę czasy współczesne - skomentował Iacopo Scaramuzzi, watykański korespondent.

Leon XIV przeprowadza się we wrześniu

Sam papież po konklawe spotkał się z augustianami na obiedzie w Rzymie. Będę musiał zrezygnować z wielu rzeczy. Moje życie się zmieniło, ale nigdy nie przestanę być augustianinem - stwierdził wtedy.

Na razie Leon XIV pomieszkuje w budynku Dykasterii ds. Nauki Wiary od czasu rozpoczęcia prac remontowych w Pałacu Apostolskim, które mają zakończyć się we wrześniu.

Renowacja apartamentu objęła m.in. usunięcie problemów z wilgocią i naprawy związane z infiltracją wody - skutkami wieloletniego nieużywania pomieszczeń.

Jego poprzednik, papież Franciszek, po wyborze w 2013 roku - zamiast w tradycyjnym apartamencie papieskim - zamieszkał w watykańskim Domu św. Marty, który został wybudowany za pontyfikatu Jana Pawła II jako dom gościnny dla kardynałów przybywających na konklawe.