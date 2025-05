To Polak jest właścicielem domu, w którym w czasach dzieciństwa mieszkał obecny papież Leon XIV - ustalił amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Nasz rodak kupił go w ubiegłym roku i gruntownie wyremontował, a następnie wystawił na sprzedaż. Nie miał świadomości, że w przeszłości mieszkał w nim Ojciec Święty. Budynek znajduje się w południowej części Chicago, w Dolton.

News RMF FM: To Polak jest właścicielem dawnego domu papieża Leona XIV / ABACA/RMF FM, Paweł Żuchowski / PAP

Leon XIV nowym papieżem. W tej historii pojawił się polski akcent

To Polak jest właścicielem domu, w którym w czasach dzieciństwa mieszkał obecny papież Leon XIV.

Ten dom był wystawiony na rynku, chciałem go sprzedać, akurat byłem z żoną u lekarza, bo jest w ciąży i zadzwonił do mnie mój agent, który wystawił ten dom. On mi powiedział, że wydzwaniają do niego reporterzy, że ten dom był podobno domem papieża - mówi korespondentowi RMF FM Paweł Radzik, obecny właściciel.

/ Paweł Żuchowski / RMF FM

Na początku nie chciałem mu uwierzyć, byłem w szoku. Potem w sieci to zobaczyłem, były już filmiki, zdjęcia, artykuły - opowiada Paweł Radzik, który sam nie może uwierzyć w całą historię.

W środku dom nie jest już taki, jak wtedy, gdy mieszkał w nim Robert Prevost - obecny papież. Paweł Żuchowski dowiedział się, że zostały w nim wyburzone ściany. Układ pomieszczeń jest więc dziś zupełnie inny.

Polak właścicielem dawnego domu papieża Paweł Żuchowski / RMF FM

Kim jest obecny właściciel dawnego domu papieża?

Paweł Radzik to flipper. Zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości, remontowaniem ich, a potem sprzedażą z zyskiem.

Ja jestem inwestorem, kupuję domy, remontuję je, a później sprzedaję albo zostawiam na wynajem. I to jeden z takich domów - mówi korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu.

Co ciekawe, okolica, w której znajduje się dom, nie cieszy się dobrą sławą.

To jest okolica po przejściach. Ten teren nie ma dobrej renomy - mówi.

Dom znajduje się w południowej części Chicago, w Dolton. Mieszkańcy tej ulicy mówili naszemu korespondentowi, że w przeszłości w tym domu mieszkali m.in. handlarze narkotyków.

/ Paweł Żuchowski / RMF FM

On był w bardzo złym stanie, w środku były śmieci, smród. Wyczyściłem to wszystko, założyłem nowe podłogi; są nowe ściany, szafki, nowe łazienki, wszystko jest pomalowane, są nowe okna. Praktycznie cały dom został wyremontowany. Piec może jest stary, a tak to reszta nowa - powiedział RMF FM.

W 1996 roku ojciec obecnego papieża sprzedał dom za 58 000 dolarów. Potem kilka razy budynek zmieniał właścicieli.

Choć jeszcze kilka dni temu dom był wystawiony na sprzedaż, Paweł Radzik wycofał ofertę w związku z ogromnym zainteresowaniem.

Co stanie się teraz z tym domem? Paweł Radzik przyznaje, że sam nie wie.

Nie wiem, mam kontakt z prawnikami, każdy ma inny pomysł. A jak będzie to naprawdę - nie wiem. Trzeba to przemyśleć i mądrze to zrobić - podkreślił Radzik w rozmowie z RMF FM.