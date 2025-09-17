Komisja Europejska zatwierdziła zuranolon – innowacyjny lek stosowany w leczeniu depresji poporodowej. To pierwszy taki preparat dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej, który może przynieść szybką ulgę kobietom po porodzie.

Komisja Europejska dopuściła nowy lek na depresję poporodową. Zuranolon dostępny w UE / Shutterstock

Komisja Europejska wydała zgodę na wprowadzenie do obrotu zuranolonu - leku przeznaczonego do leczenia depresji poporodowej. Decyzja została podjęta na podstawie pozytywnej opinii Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Jak podkreśla KE, obecnie nie ma w obrocie konkretnych metod leczenia depresji poporodowej, a standardowe leki przeciwdepresyjne często nie działają wystarczająco szybko. Zaletą zuranolonu jest jego zdolność do zmniejszania objawów depresji już po dwóch tygodniach terapii.

Zuranolon będzie dostępny wyłącznie na receptę. Komisja Europejska zaznacza, że lek może powodować skutki uboczne, które są wymienione w ulotce. Nie powinien być stosowany w ciąży i nie jest zalecany podczas karmienia piersią.

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa to poważne zaburzenie zdrowia psychicznego, które może dotyczyć kobiet po porodzie. Objawia się uporczywym smutkiem, lękiem, zmęczeniem oraz trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Nieleczona może mieć poważne konsekwencje zarówno dla matki, jak i dziecka.

"Obecnie nie ma konkretnych metod leczenia zatwierdzonych dla tego stanu, a standardowe leki przeciwdepresyjne często nie działają wystarczająco szybko" - podkreśliła Komisja Europejska w komunikacie.