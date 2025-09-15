Od października pacjenci zyskają dostęp do 50 nowych terapii refundowanych. Wśród nich znalazły się zarówno leki onkologiczne, jak i nieonkologiczne, a także terapie dedykowane chorobom rzadkim.

Na nowej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 października 2025 r., jest 50 nowych terapii / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk poinformowała, że na nowej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 października 2025 r., jest 50 nowych terapii: 22 onkologiczne i 28 nieonkologicznych.

Kacperczyk zaznaczyła, że w 2025 r. refundacją zostało objętych już łącznie 151 nowych terapii - najwięcej w historii.

Koniec z ograniczeniami wiekowymi na lek dla chorych na hemofilię

Dodała, że na liście refundacyjnej znajdzie się 12 nowych terapii w kategorii chorób rzadkich, dedykowanych wskazaniom rzadkim i ultrarzadkim, trzy nowe technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności refundowane w ramach Funduszu Medycznego oraz cztery terapie onkologiczne, które zostaną włączone na listę leków o ugruntowanej skuteczności.

Resort zniesie również ograniczenie wiekowe na lek dla dzieci chorych na hemofilię - Hemlibra.

Będziemy refundować ten lek do 18. roku życia - przekazała Kacperczyk.

Ważna informacja dla kobiet

Kacperczyk przyznała, że od 1 października refundowany będzie pierwszy trójskładnikowy lek na endometriozę - Ryego, dostępny dla dorosłych pacjentek w objawowym leczeniu. Będzie miał wskazanie zarówno dla pacjentek leczonych chirurgicznie, jak i farmakologicznie. To zwiększa populację kobiet, które będą mogły z tego leku skorzystać - zaznaczyła wiceszefowa resortu zdrowia. Dodała, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad listą o ugruntowanej skuteczności w obszarze ginekologii, gdzie znajdą się też inne leki stosowane w endometriozie.

Kacperczyk oceniła, że umieszczenie na liście Ryego wpisuje się w kompleksowy model leczenia endometriozy, który wdraża resort zdrowia. Przypomniała, że 1 lipca 2025 roku weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia leczenie endometriozy w ośrodkach referencyjnych. Pacjentki mogą liczyć na kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę psychologiczną - zaznaczyła.