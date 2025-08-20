Od soboty operatorzy pocztowi w Szwecji, Danii i Norwegii przestaną przyjmować przesyłki do Stanów Zjednoczonych. Decyzja jest efektem niejasności wokół nowych amerykańskich przepisów dotyczących ceł i podatków.

Skandynawskie poczty wstrzymują przesyłki do USA. Powodem nowe przepisy celne / Shutterstock

Operatorzy pocztowi w Szwecji, Danii oraz Norwegii ogłosili wstrzymanie od 24 sierpnia przyjmowania przesyłek do USA. Powodem są zmiany w amerykańskich przepisach celnych, które od 29 sierpnia znoszą zwolnienia z cła i podatków dla towarów o wartości poniżej 800 dolarów.

Szwedzko-duńska spółka PostNord oraz norweska poczta Posten Bring podkreślają, że amerykańska administracja nie przedstawiła szczegółowych wytycznych dotyczących nowych opłat.

"Opłaty te powinny zostać uiszczone przed wysłaniem przesyłki, a amerykańska administracja nie wyjaśniła szczegółów. Nie ma też rozwiązań systemowych, z których moglibyśmy skorzystać" - poinformowała norweska poczta.

PostNord prowadzi obecnie intensywne rozmowy z partnerami międzynarodowymi oraz władzami USA, jednak data przywrócenia możliwości wysyłki paczek do Stanów Zjednoczonych pozostaje nieznana.

Nowe przepisy pozwalają na wysyłanie przez osoby prywatne prezentów o wartości do 100 dolarów bez konieczności opłacania ceł i podatków. Skandynawskie poczty nadal będą przyjmować też listy do USA.

Według PostNord zmiana przepisów będzie miała znaczący wpływ na międzynarodowe usługi pocztowe oraz sprzedawców internetowych.