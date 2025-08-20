Tragiczny wypadek na terenie zakładów chemicznych w Policach (woj. zachodniopomorskie). Dwóch pracowników spadło z dużej wysokości. Jeden z nich zginął.
Do wypadku doszło w środę rano.
Z ustaleń reporterki RMF FM Martyny Czerwińskiej wynika, że dwóch pracowników spadło z wysokości ok. 12 metrów.
Młodszy z mężczyzn przeżył upadek i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Starszy mimo podjętej na miejscu reanimacji, niestety zmarł.
Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazała nam, że na miejscu służby, w tym policja i inspekcja pracy.
Niewykluczone, że do wypadku doszło w trakcie wykonywania obowiązków.
Zakład w Policach zajmuje się produkcją nawozów mineralnych.