Tragiczny wypadek na terenie zakładów chemicznych w Policach (woj. zachodniopomorskie). Dwóch pracowników spadło z dużej wysokości. Jeden z nich zginął.

Śmiertelny wypadek w zakładach chemicznych w Policach / Shutterstock

Do wypadku doszło w środę rano.

Z ustaleń reporterki RMF FM Martyny Czerwińskiej wynika, że dwóch pracowników spadło z wysokości ok. 12 metrów.

Młodszy z mężczyzn przeżył upadek i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Starszy mimo podjętej na miejscu reanimacji, niestety zmarł.

Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazała nam, że na miejscu służby, w tym policja i inspekcja pracy.

Niewykluczone, że do wypadku doszło w trakcie wykonywania obowiązków.

Zakład w Policach zajmuje się produkcją nawozów mineralnych.



