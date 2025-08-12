Opaski monitorujące na kostkach będą musieli już wkrótce nosić migranci przebywający w Grecji, których wnioski o azyl zostały odrzucone. To część działań dla przyspieszenia deportacji. W poniedziałek ogłosił to przedstawiciel greckiego rządu, cytowany przez agencję AP.

Migranci i uchodźcy przed budynkiem zarządu portu w greckim Lawrio / EPA/YANNIS KOLESIDIS / PAP

Grecki minister ds. migracji i azylu Thanos Plewris ogłosił, że środek ma zostać wdrożony przed końcem roku w ramach reform, które penalizują nieprzestrzeganie nakazów deportacji. Stosowanie monitoringu elektronicznego wyraźnie pokaże, że możliwości wyboru zostały zawężone - powiedział Plewris w państwowym radiu ERT.

Zaostrzone przepisy, w tym obowiązkowe kary więzienia za ignorowanie nakazów deportacji, zostaną przedłożone parlamentowi w przyszłym miesiącu.

Minister wyjaśnił, że monitoring elektroniczny będzie obowiązywał przez 30-dniowy okres, który przysługuje migrantom po odrzuceniu wniosków o azyl i wyczerpaniu możliwości odwołania. Dodał, że rząd rozważa również premię deportacyjną w wysokości 2000 euro dla tych, którzy dobrowolnie podporządkują się obowiązkowi deportacji.

Grecki premier wysyła komunikat handlarzom ludźmi

Na początku lipca rząd w Atenach powiadomił, że zawiesi na trzy miesiące rozpatrywanie wniosków o azyl od migrantów przybywających na łodziach z Afryki Północnej. Według greckich władz od początku roku na Kretę i Gawdos przybyło ponad 7,3 tys. migrantów, w porównaniu z 4,9 tys. w 2024 roku.

Premier Kyriakos Micotakis oświadczył wówczas, że "droga do Grecji jest zamykana, (...) a migranci, którzy nielegalnie wjeżdżają, zostaną aresztowani i zatrzymani". Szef rządu podkreślił, że jego komunikat jest skierowany do wszystkich handlarzy ludźmi.

Lokalne media podały w sierpniu, że władze w Atenach rozpoczęły kampanię w sieciach społecznościowych, zniechęcającą nielegalnych migrantów przed próbami docierania z Afryki Północnej do Grecji przez Morze Śródziemne.