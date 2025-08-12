Trwa akcja ratunkowa w kopalni Knurów w woj. śląskim. Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała, że poszukiwany jest jeden górnik.

Akcja ratunkowa w kopalni Knurów. Poszukiwany górnik (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W poniedziałek o godz. 21:26 w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów doszło do wstrząsu - przekazał Tomasz Siemieniec z zespołu prasowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W rejonie objętym zdarzeniem przebywało 9 górników.

Do wypadku doszło w przodku 32a na poziomie 850 metrów. Podczas drążenia przodka doszło do wstrząsu górotworu. 8 pracowników przodka wycofało się o własnych siłach, z jednym z górników nie ma kontaktu.

Dyrekcja kopalni natychmiast podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej.

Aktualnie bierze w niej udział 7 zastępów ratowniczych.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego powiedział reporterce RMF FM Annie Kropaczek, że w wyniku wstrząsu uszkodzony został lutniociąg - część systemu wentylacyjnego.

Poważny wypadek na początku roku

Na początku roku doszło z kolei do tragicznego wypadku w kopalni Ruch Szczygłowice.

22 stycznia na poziomie 1050 m zapalił się metan. 17 górników trafiło do szpitali. Pięciu z nich zmarło.