ICBM Hwasong-20 - to właśnie ten "najpotężniejszy", jak określono, międzykontynentalny pocisk balistyczny, zaprezentowała podczas parady wojskowej w Pjongjangu Korea Północna. W wydarzeniu uświetniającym 80-lecie Partii Pracy Korei wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Rosji i Chin, co jest sygnałem zacieśniającej się współpracy.

Prezentacja Hwasong-20. Zdjęcie zrobione 10 października, a opublikowane 11 października przez oficjalną północnokoreańską agencję prasową KCNA / STR/AFP/East News / East News

Korea Północna zaprezentowała w piątek nowy pocisk ICBM Hwasong-20 na 11-osiowym transporterze, określany jako "najpotężniejszy nuklearny system strategiczny".

Na defiladzie pokazano też m.in. drony i wyrzutnie dronów.

Kim Dzong Un chwalił udział północnokoreańskich żołnierzy walczących po stronie Rosji na wojnie w Ukrainie i wielokrotnie podkreślał sojusz z Moskwą.

Eksperci wskazują, że parada to wyraźne ostrzeżenie dla Seulu i Waszyngtonu o nowym, potężnym bloku trójstronnym w regionie.

Co przywódcy Korei Północnej powiedział Dmitrij Miedwiediew? O tym przeczytasz poniżej.

"Najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia kraju"

W trakcie defilady, która miała miejsce w piątek w nocy , zaprezentowano zaawansowane uzbrojenie, w tym nowy pocisk ICBM Hwasong-20 umieszczony na 11-osiowym transporterze-wyrzutni. Państwowa agencja KCNA określiła go jako "najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia" kraju.

Zaprezentowano także manewrujące pociski dalekiego zasięgu, pojazdy do wystrzeliwania dronów oraz pociski różnego typu. Agencja podkreśliła, że parada ukazała "niewyczerpany potencjał technologii obronnej i zadziwiające tempo rozwoju" Korei Północnej, którego świat "nie może dłużej ignorować".

Północnokoreańscy żołnierze - mięso armatnie Kremla czy "ideologiczna i duchowa perfekcja"?

Kim Dzong Un w przemówieniu nawiązał do udziału żołnierzy Korei Płn. w wojnie przeciwko Ukrainie, walczących po stronie Moskwy. Heroiczny duch walki i zwycięstwo osiągnięte przez nasze rewolucyjne siły zbrojne na zagranicznych polach bitew w imię międzynarodowej sprawiedliwości (...) zademonstrowały ideologiczną i duchową perfekcję - powiedział, cytowany przez KCNA.

Wcześniej Kim spotkał się z Dmitrijem Miedwiediewem, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, który powiedział mu, że "poświęcenie" północnokoreańskich żołnierzy w walce w obwodzie kurskim potwierdziło przyjaźń i zaufanie między narodami.

Według południowokoreańskiego wywiadu od października zeszłego roku Pjongjang wysłał ok. 13 tys. żołnierzy do wsparcia armii rosyjskiej w obwodzie kurskim, gdzie operują siły ukraińskie.

Prezydent Rosji Władimir Putin i północnokoreański przywódca Kim Dzong Un, zdj. archiwalne; Rosja, 13 września 2023 / SPUTNIK / PAP

W obchodach wzięli udział także premier Chin Li Qiang oraz wietnamski przywódca To Lam. Eksperci cytowani przez agencję AFP, zwracają uwagę, że była to okazja do pokazania siły i zacieśniania sojuszu Pjongjangu z Moskwą i Pekinem.

Kluczowe jest, aby postrzegać tę paradę nie jako odosobnione wydarzenie, ale jako kulminację celowej, strukturalnej zmiany w geopolityce regionu - ocenił Seong-Hyon Lee z Uniwersytetu Harvarda. Dodał, że jest to "wyraźne ostrzeżenie, że wzmocniony sojusz Seulu z Waszyngtonem spotka się u jego progu ze skonsolidowanym i potężnym blokiem trójstronnym".