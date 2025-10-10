"Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę oraz w najlepszy socjalistyczny raj na świecie" - mówił przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. W Pjongjangu zorganizowano obchody 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei (PPK).

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un / STR / AFP/EAST NEWS

W swoim wystąpieniu Kim przypomniał, że w przeszłości partia musiała prowadzić politykę jednoczesnej budowy gospodarki i rozwoju potencjału nuklearnego, aby "sprostać rosnącym groźbom wojny nuklearnej ze strony imperialistów z USA".

Historycznie na świecie nie było takiego kraju jak nasz, który musiałby realizować tak wiele zadań (...) w obronie narodowej i budownictwie, jednocześnie stawiając czoła stałej i uporczywej presji, ingerencji i groźbom agresji ze strony sił zewnętrznych - stwierdził Kim.

Dodał, że choć kraj nadal mierzy się z "zaciekłą presją polityczną i militarną przeciwników", jego "międzynarodowy prestiż" rośnie. Zaapelował do narodu o dalszy wysiłek, obiecując wymierne rezultaty. Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę oraz w najlepszy socjalistyczny raj na świecie - oświadczył przywódca, cytowany przez agencję KCNA.

Kim Dzong Un i jego goście / KCNA / PAP/EPA

Miedwiediew na uroczystościach w Korei Północnej

W uroczystościach wzięli udział zagraniczni goście, m.in. premier Chin Li Qiang oraz wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Kim wziął także udział w koncercie rosyjskich artystów, który określił jako "wyjątkowy wkład" we wzmacnianie przyjaźni między oboma krajami.

KCNA poinformowała w osobnej depeszy, że Kim odbył rozmowy z premierem Li, podczas których stwierdzili, że wizyta ta stanowi "nowy rozdział" w rozwoju stosunków między obydwoma krajami pod rządami ich najwyższych przywódców, i zobowiązali się do rozszerzenia strategicznego dialogu i wymiany na wysokim szczeblu.

Czwartkowe obchody, w przededniu rocznicy, rozpoczęły się pokazami sztucznych ogni i występami artystycznymi. Oczekiwana wielka defilada wojskowa została prawdopodobnie przełożona na piątek z powodu deszczu - podała agencja Yonhap.