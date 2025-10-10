Sebastien Lecornu ponownie obejmie funkcję premiera Francji. Prezydent Emmanuel Macron powierzył w piątek mu misję utworzenia rządu. To o tyle zaskakujące, że Lecornu niespełna miesiąca od objęcia stanowiska premiera, na które został powołany 9 września, złożył dymisję. Powodem rezygnacji był m.in. spór wokół rządu.

Sebastien Lecornu w towarzystwie prezydenta Emmanuela Macrona / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA

Agencja AFP podała, powołując się na współpracowników prezydenta, że Emmanuel Macron daje Lecornu carte blanche (czyli swobodę działania). Lecornu zrezygnował z pełnienia funkcji premiera Francji niespełna miesiąc po tym, jak 9 września został nim mianowany.

Macron spotkał się z partiami politycznymi

Także w piątek prezydent Francji odbył spotkanie z partiami politycznymi, po którym Macron miał podjąć decyzję w sprawie przyszłego premiera. Portal BFMTV informował, że nowy premier zostanie powołany przed godz. 20.

Szef Partii Socjalistycznej Olivier Faure po spotkaniu, mówił, że "prezydent nie jest gotów powołać premiera z lewicy". Podkreślił także, że nie ma żadnej gwarancji, że socjaliści nie poprą wotum

Reakcja prawicy i lewicy

Francuskie skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN) zapowiedziało w piątek wotum nieufności wobec przyszłego rządu, który ma utworzyć nowy premier Sebastien Lecornu. Z kolei skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI) zapowiedziała złożenie wniosku o impeachement wobec prezydenta Emmanuela Macrona.

Szef RN Jordan Bardella, komentując ponowne powołanie Lecornu na premiera, oświadczył, że taki rząd to "kiepski dowcip" i jego partia będzie głosować za wotum nieufności. Również LFI zapowiedziała wotum nieufności, a także ponowne złożenie wniosku o impeachment.

Partia Socjalistyczna, na której poparcie liczył Lecornu podczas pierwszej próby utworzenia rządu, oświadczyła, że nie zawarła żadnego porozumienia z Lecornu o tym, że powstrzymałaby się od wotum nieufności wobec przyszłego rządu.