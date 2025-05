Inwestycje w kryptowaluty, założenie prywatnego klubu w Waszyngtonie. „New York Times” opisuje szereg interesów prezydenta USA Donalda Trumpa - Erica i Donalda jr., wokół których rodzą się pytania dotyczące potencjalnych konfliktów interesów i na których finansowo korzysta sam prezydent.

"New York Times" opisuje szereg wątpliwości związanych z międzynarodowymi interesami synów Donalda Trumpa

Donald Trump Jr. odbył płatną trasę przemówień, obejmującą Węgry, Rumunię, Serbię i Bułgarię, spotykając się z zagranicznymi przywódcami i kandydatami politycznymi.

Eric Trump promował rodzinne w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych miejscach na Bliskim Wschodzie.

Donald Jr. wziął udział w spotkaniu z właścicielem bułgarskiej platformy kryptowalutowej Nexo, która planuje powrót na amerykański rynek.

W Serbii Trump Jr. spotkał się z prezydentem Aleksandrem Vucziciem w kontekście budowy nowego hotelu na gruntach państwowych.

Eric Trump prowadził rozmowy na temat budowy hotelu w Dubaju, apartamentowca w Dżuddzie i pola golfowego w Katarze.

Synowie Trumpa i Zach Witkoff założyli w Waszyngtonie prywatny klub "Executive Branch" dla elity rządzącej i biznesu, z udziałem inwestorów kryptowalut.

Biały Dom i synowie Trumpa odrzucają sugestie o konflikcie interesów.

Zagraniczne podróże z biznesem w tle

"W ciągu ostatnich 10 dni Donald Trump Jr. odwiedził Węgry, Rumunię, Serbię i Bułgarię w ramach płatnej trasy przemówień, którą nazwał Trump Business Vision 2025, a która obejmowała również spotkania z zagranicznymi przywódcami i kandydatami politycznymi. W tym samym czasie Eric Trump kursował między Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i innymi miejscami na Bliskim Wschodzie, aby promować rodzinne plany dotyczące nieruchomości i kryptowalut" - pisze gazeta.

Wśród inicjatyw podjętych podczas ich podróży był m.in. udział Donalda jr. w spotkaniu z właścicielem bułgarskiej platformy kryptowalutowej Nexo, która ogłosiła powrót na amerykański rynek po tym, jak została z niego wykluczona w 2023 r. w ramach kary za łamanie prawa giełd papierów wartościowych.

Spotkanie z prezydentem Serbii

W Serbii, gdzie rodzina Trumpów buduje nowy hotel na gruntach będących własnością państwa, Trump jr. spotkał się z prezydentem kraju Aleksandrem Vucziciem. W tym czasie Eric Trump podejmował rozmowy na temat budowy hotelu w Dubaju, apartamentowca w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej i pola golfowego w Katarze. Wszystkie trzy kraje prezydent Trump wybrał za cel swojej pierwszej zagranicznej podróży w drugiej kadencji. "New York Times" podaje, że w inwestycje zaangażowane są podmioty związane z władzami tych państw.

Biznes kryptowalut i wątpliwości wokół niego

Kontrowersje wywołuje też zaangażowanie rodziny Trumpów w biznes kryptowalut. Jeszcze podczas kampanii wyborczej Trump ogłosił swoją firmę kryptowalutowalutową World Liberty Financial, a już po wygranych wyborach, lecz przed objęciem urzędu wyemitował też kryptowalutę (tzw. memecoin) $Trump. Jak podaje "NYT", Zach Witkoff, syn specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu i jednocześnie jeden z założycieli World Liberty Financial, ogłosił, że fundusz wspierany przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zainwestuje 2 mld dolarów używając kryptowaluty Trumpów. Może się to przełożyć na setki milionów wpływów dla rodziny prezydenta.



Sam Trump senior ma zaś zorganizować specjalną galę dla 220 czołowych nabywców swojego memecoina, co daje okazje inwestorom do wpływania na decyzje prezydenta. Dziennik przytacza przykład szefa firmy logistycznej zarejestrowanej w Meksyku, Fr8Tech, który zainwestował w kryptowalutę Trumpa 20 milionów dolarów, przedstawiając tę decyzję jako "skuteczny sposób na propagowanie uczciwego, zrównoważonego i wolnego handlu między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi".

Elitarny klub w Waszyngtonie

Synowie Trumpa i Witkoffa założyli też nowy prywatny klub w Waszyngtonie nazwany "Executive Branch" (Władza wykonawcza), który ma być miejscem spotkań dla ludzi z elity rządzącej i biznesu. Wśród założycieli klubu są m.in. inwestorzy kryptowalut, bracia Tyler i Cameron Winklevoss, którzy byli objęci dochodzeniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), lecz dochodzenie umorzono po objęciu władzy przez Trumpa. Na imprezie inauguracyjnej klubu obecni byli natomiast nowy szef SEC Paul Atkins i prokurator generalna Pam Bondi.



Biały Dom i synowie Trumpa odrzucają jednak sugestie, że ich działalność mogłaby stanowić konflikt interesów dla prezydenta. Biały Dom tłumaczy, że nie może być o tym mowy, bo kierowanie majątkiem i firmą Trumpa została przekazana jego synom. Trump jr. stwierdził natomiast, że nie można od niego oczekiwać, że "powinien zamknąć się w wyściełanym pokoju, podczas gdy jego ojciec jest prezydentem, i przestać robić to, co robi od ponad 25 lat".



Jednak gdybym to zrobił, myślę, że zawsze mógłbym zająć się malarstwem, które, jak słyszałem, może być całkiem dochodowe - dodał Donald Trump jr. Była to aluzja do etycznych kontrowersji związanych z nabyciem przez anonimowego kupca obrazów malowanych syna prezydenta Bidena, Huntera. Krytycy zarzucali wówczas, że transakcja mogła stanowić ukrytą próbę korupcji prezydenta.