​Parlament Europejski poparł wprowadzenie w UE zakazu sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe sztućce, talerze, polistyrenowe pojemniki fast food czy patyczki do uszu. Teraz przepisy będą uzgadniane między PE a państwami członkowskimi.

Wybrzeża Afryki. Sterty plastikowych opakowań nad brzegiem oceanu / PAP/EPA

Zakaz wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego użytku, dla którego dostępne są alternatywy, ma obowiązywać od 2021 roku. Obecnie produkty z tworzywa sztucznego stanowią 70 proc. proc. odpadów w morzu.

Do 2021 roku koniec z plastikiem. Także w Polsce? „Polski rząd popiera wprowadzenie zakazu używania jednorazowych produktów z plastiku” - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Wczoraj komisja środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rezolucji wprowadzający od 2021 roku ogólnoeuropejski zakaz... czytaj więcej

Przegłosowany na sesji plenarnej raport belgijskiej liberalnej europosłanki Frederique Ries wskazuje, że te plastikowe produkty, których nie można w tej chwili zastąpić, będą musiały zostać zredukowane przez państwa członkowskie w "ambitny i trwały sposób" do 2025 r.



Europosłowie chcą, by do tego roku 90 proc. plastikowych butelek do napojów było zbierane osobno i poddawane recyklingowi. Praktyki takie już są stosowane w niektórych państwach.

W Holandii czy Niemczech np. sklepy pobierają kaucję za butelki plastikowe, które mogą być następnie zwrócone.

Zakaz to - z jednej strony - dodatkowe koszty dla producentów, a z drugiej - czystsze środowiska - zaznacza dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Państwa członkowskie będą ponadto zobowiązane do recyklingu 90 proc. plastikowych butelek do 2025 roku.

Od tego roku każda plastikowa butelka będzie musiała się składać z materiału pochodzącego w co najmniej 35 proc. z recyklingu.



***

Aktywiści sprzątają greckie wybrzeże i ostrzegają Press Association/x-news

(ph)