Trzech członków kierownictwa północnokoreańskiej stoczni w Chongjin trafiło do aresztu. Ma to związek z nieudanym wodowaniem w środę budowanego tam niszczyciela. Co gorsza, porażkę obserwował sam dyktator Kim Dzong Un.

Kim Dzong Un / STR/AFP/East News / East News Zobacz również: Korea Północna buduje największy okręt w swojej historii

​Kim Dzong Un znowu straszy. Korea Północna wystrzeliła rakiety

Fatalny błąd. Bomby zrzucone poza poligonem, są ranni Północnokoreańska agencja KCNA przekazała, że za "kryminalną niedbałość" zatrzymano głównego inżyniera stoczni, kierownika działu budowy kadłubów i zastępcę dyrektora ds. administracyjnych. Mają oni być odpowiedzialni za nieudane wodowanie nowego niszczyciela o wyporności 5 tys. ton, który - jak zapowiadał Kim - ma być wyposażony w najnowocześniejszą i najpotężniejszą broń, w tym nuklearną. Kim, który był obecny przy nieudanym wodowaniu, wpadł we wściekłość. Obarczył przedstawicieli armii, naukowców i pracowników stoczni odpowiedzialnością za "kryminalny czyn spowodowany absolutnym lekceważeniem, nieodpowiedzialnością i nienaukowym empiryzmem".



Jak podkreśla Associated Press, Kim przywiązuje wielką wagę do rozbudowy swojej floty wojennej. Ma sprostać - jak to określa - "militarnemu zagrożeniu ze strony USA". Nieudane wodowanie okrętu było dla niego dotkliwą porażką wizerunkową.



W ub. miesiącu Korea Północna zwodowała niezwykle uroczyście pierwszy podobny niszczyciel.



Władze północnokoreańskie utrzymują, że kadłub niszczyciela doznał tylko niewielkich uszkodzeń, a ich naprawa zajmie tylko 10 dni. Zagraniczni eksperci, opierając się na zdjęciach satelitarnych, są jednak zdania, że uszkodzenia są dużo poważniejsze. Zdjęcia satelitarne niszczyciela / HANDOUT/AFP/East News / East News