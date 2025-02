Korea Północna przeprowadziła test strategicznych pocisków manewrujących - poinformowały w piątek państwowe media. Kim Dzong Un, który nadzorował próbę, wezwał do utrzymania pełnej gotowości do użycia broni nuklearnej. To czwarty test rakietowy Pjongjangu w tym roku i drugi od powrotu prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu.

Na opublikowanych nagraniach widać Kim Dzong Una nadzorującego test / JUNG YEON-JE/AFP/East News / East News Pod okiem Kim Dzong Una Jednostka rakietowa Koreańskiej Armii Ludowej przeprowadziła testy na wodach u zachodniego wybrzeża kraju w środę rano - podała północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Testy nadzorował osobiście Kim Dzong Un. Na zdjęciach opublikowanych przez reżimowe media widać ubranego w skórzany płaszcz przywódcę Korei Północnej, jak w otoczeniu urzędników obserwuje testy przez lornetkę. Pociski leciały przez 7961-7973 sekund (ok. 130 minut) i poruszały się po trajektorii o długości 1 587 km, zanim "precyzyjnie uderzyły w cele" - czytamy w depeszy KCNA. Koreańskie ostrzeżenie Oznaczenie broni mianem "strategicznej" sugeruje, że może ona być zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych - zaznacza południowokoreańska agencja Yonhap. Test miał na celu ostrzeżenie "wrogów, którzy poważnie naruszają środowisko bezpieczeństwa (kraju) oraz wspierają i eskalują środowisko konfrontacji", a także zademonstrowanie "gotowości różnych środków operacji nuklearnych" - podała KCNA. Przywódca Korei Północnej wezwał do stałej "obrony suwerenności i bezpieczeństwa" państwa za pomocą "niezawodnej tarczy nuklearnej". Zdolność uderzeniowa służyła jako "najdoskonalszy środek odstraszania i obrony" - cytuje Kima KCNA. Kolejny test Pjongjangu Wojsko Korei Południowej potwierdziło wykrycie startu wielu pocisków manewrujących w kierunku Morza Żółtego ok. godz. 8 w środę (ok. północy w Polsce). W komunikacie przekazanym w piątek poinformowano, że południowokoreańskie i amerykańskie organy wywiadowcze analizują dane lotu. Rozwój i testy pocisków manewrujących, w przeciwieństwie do balistycznych i broni atomowej, nie jest objęty sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. To czwarty test rakietowy Pjongjangu w tym roku i drugi od powrotu prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu. Odbył się on także na krótko przed rozpoczęciem w marcu wielkoskalowych manewrów Freedom Shield z udziałem Korei Płd. i USA. Pjongjang stale potępia ćwiczenia obu armii, często przeprowadzając testy rakietowe w odwecie. Zobacz również: Macron z przekazem dla Europy: Idą trudne czasy, stare sojusze przestają istnieć

