Trzech funkcjonariuszy włoskiej żandarmerii Carabinieri zginęło, a co najmniej 15 osób zostało rannych w wyniku najprawdopodobniej celowo wywołanej eksplozji gazu w gospodarstwie niedaleko Werony. Do tragedii doszło podczas próby eksmisji trójki rodzeństwa – dwóch braci i siostry.

Włochy: Potężna eksplozja w czasie eksmisji. Trzech żandarmów nie żyje (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W północnych Włoszech, niedaleko Werony, doszło do eksplozji domu.

Wybuch najprawdopodobniej był celowy i związany z eksmisją lokatorów.

Nie żyje trzech żandarmów, a kilkanaście osób jest rannych.

Sprawę opisał portal BBC.

Według władz eksplozja nastąpiła, gdy policjanci i strażacy weszli do budynku, by wykonać sądowy nakaz eksmisji. Gospodarstwo miało zostać opuszczone z powodu długów właścicieli. W wyniku wybuchu budynek został doszczętnie zniszczony, a huk eksplozji słychać było nawet 5 kilometrów dalej.

Na miejscu zatrzymano mężczyznę i kobietę, a trzeci członek rodzeństwa został schwytany po krótkiej ucieczce. Wszyscy są po pięćdziesiątce i trafili do szpitala. Wśród rannych jest także 11 innych funkcjonariuszy Carabinieri, trzech policji państwowej oraz strażak.