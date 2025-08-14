Niemieckie landy – Bawaria i Turyngia – spierają się o to, kto jako pierwszy stworzył kultową kiełbasę Bratwurst. Nowe odkrycia historyczne z Erfurtu rzucają wyzwanie dotychczasowym twierdzeniom bawarskiej Ratyzbony, która od lat szczyci się najstarszym lokalem z Bratwurstem na świecie.

Spór o Bratwursta: Bawaria i Turyngia walczą o tytuł wynalazcy słynnej kiełbasy / Shutterstock

W Niemczech rozgorzał spór o pochodzenie jednej z najsłynniejszych kiełbas - Bratwursta. Dotychczas to bawarska tawerna "Wurstkuchl" w Ratyzbonie (Regensburg) uchodziła za najstarsze stoisko z Bratwurstem na świecie, powołując się na dokumenty z 1378 roku.

Jednak historycy z Erfurtu, stolicy Turyngii, natrafili na dokument z 1269 roku, który wspomina o wynajmie budynku z miejscem do pieczenia mięsa i specjalną patelnią - ponad sto lat wcześniej niż w Bawarii.

Obecnie trwają poszukiwania dokładnej lokalizacji dawnego stoiska w Erfurcie. Żadna restauracja w Turyngii nie rości sobie jeszcze prawa do tytułu najstarszego lokalu z Bratwurstem, choć wcześniejsze wzmianki o tej kiełbasie w regionie pochodzą z 1404 roku.

Tymczasem "Wurstkuchl" w Ratyzbonie nie zamierza rezygnować z tradycji.

Szczerze mówiąc, wcale nas to nie martwi - komentuje właścicielka Alexandra Meier w rozmowie z niemiecką telewizją BR24. Jesteśmy dumni z naszych kiełbas i jakości, dla której przyjeżdżają do nas ludzie. Nie sądzę, by ktoś przestał tu przychodzić tylko dlatego, że jesteśmy "drugim najstarszym" stoiskiem - dodaje.

To nie pierwszy raz, gdy wokół Bratwursta wybucha spór. Wcześniej o tytuł najstarszego stoiska rywalizowały także Ratyzbona i Norymberga, jednak ostatecznie ze sporu zwycięsko wyszła Ratyzbona.

Symbol niemieckiej kuchni

Bratwurst to tradycyjna niemiecka kiełbasa, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli kuchni niemieckiej. Nazwa pochodzi od niemieckich słów "braten" (smażyć, piec) i "Wurst" (kiełbasa). Bratwurst najczęściej przygotowuje się z wieprzowiny, choć spotyka się także wersje z wołowiny lub cielęciny.

Kiełbasa ta jest przyprawiana różnymi ziołami i przyprawami, w zależności od regionu Niemiec. Najczęściej podaje się ją grillowaną lub smażoną, serwowaną w bułce z musztardą, kiszoną kapustą lub innymi dodatkami. Bratwurst jest popularna na festynach, jarmarkach i w niemieckich ogródkach piwnych.