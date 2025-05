W obwodzie orłowskim na zachodzie Rosji doszło do katastrofy wojskowego śmigłowca Mi-8. Maszyna z nieustalonych przyczyn runęła na ziemię. Rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti podała, że załoga zginęła.

Na zachodzie Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do katastrofy rosyjskiego śmigłowca doszło ok. godz. 14:00 czasu lokalnego (godz. 13:00 czasu polskiego).

Maszyna rozbiła się w pobliżu miejscowości Naryszkino w obwodzie orłowskim na zachodzie kraju.

Początkowo nie było wiadomo, co to za śmigłowiec, do kogo należał i ile osób było na pokładzie.

Pół godziny później agencja informacyjna RIA Nowosti przekazała, że był to wojskowy śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8.

Wiadomo, że załoga - dwie lub trzy osoby, zależnie od wersji - zginęła.

Nie ma natomiast informacji o poszkodowanych wśród lokalnej społeczności.

Uznano, że wstępną przyczyną katastrofy była "awaria techniczna".

Telegramowy kanał "Baza" podał, powołując się na świadków zdarzenia, że po tym, jak śmigłowiec runął na ziemię, doszło do pożaru; słychać też było eksplozje.