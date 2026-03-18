W szwajcarskim kurorcie narciarskim Titlis doszło w środę do bardzo groźnie wyglądającego wypadku kolejki gondolowej. Jedna z gondol urwała się z liny, uderzyła o ziemię, a następnie koziołkując po zboczu, stoczyła do podnóża góry. Na razie informacje o poszkodowanych są skąpe. Lokalne media piszą o jednej osobie, której pomocy udzielali ratownicy.
Titlis to szczyt w środkowej Szwajcarii (o wysokości 3238 m n.p.m,), w Alpach Berneńskich, górujący nad Engelbergiem.
Doszło tam dzisiaj do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na kolejce gondolowej (według jednego ze źródeł katastrofa nastąpiła ok. godz. 11). Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery: gondola urywa się z liny, uderza zaśnieżone zbocze, a następnie, koziołkując kilka razy, stacza do podnóża góry. Nie wiadomo, czy ktoś znajdował się w środku.