Na miejscu pojawił się śmigłowiec Rega - Szwajcarskiej Służby Ratownictwa Lotniczego. Na jednym z nagrań opublikowanych w internecie widać jedną reanimowaną osobę.

Policja kantonalna z Nidwalden potwierdza, że doszło do wypadku, nie podając dalszych szczegółów - informuje szwajcarski serwis 20 Minuten. W godzinach popołudniowych ma się odbyć konferencja prasowa w tej sprawie.

Jak wynika z danych MeteoSwiss, w ośrodku narciarskim Titlis mocno dzisiaj wieje wiatr (do 84 km/h).

Jak można przeczytać na stronie internetowej ośrodka narciarskiego Titlis, kolejka linowa Titlis Xpress Trübsee-Stand jest obecnie zamknięta z powodu silnego wiatru.

Jej przepustowość wynosi 2400 osób na godzinę. Titlis to największy ośrodek narciarski w środkowej Szwajcarii, oferujący łącznie 82 kilometry tras narciarskich.



