W szwajcarskim kurorcie narciarskim Titlis doszło w środę do bardzo groźnie wyglądającego wypadku kolejki gondolowej. Jedna z gondol urwała się z liny, uderzyła o ziemię, a następnie koziołkując po zboczu, stoczyła do podnóża góry. Na razie informacje o poszkodowanych są skąpe. Lokalne media piszą o jednej osobie, której pomocy udzielali ratownicy.

Titlis to szczyt w środkowej Szwajcarii (o wysokości 3238 m n.p.m,), w Alpach Berneńskich, górujący nad Engelbergiem.

Doszło tam dzisiaj do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na kolejce gondolowej (według jednego ze źródeł katastrofa nastąpiła ok. godz. 11). Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery: gondola urywa się z liny, uderza  zaśnieżone zbocze, a następnie, koziołkując kilka razy, stacza do podnóża góry. Nie wiadomo, czy ktoś znajdował się w środku.

Na miejscu pojawił się śmigłowiec Rega  - Szwajcarskiej Służby Ratownictwa Lotniczego. Na jednym z nagrań opublikowanych w internecie widać jedną reanimowaną osobę.

Policja kantonalna z Nidwalden potwierdza, że doszło do wypadku, nie podając dalszych szczegółów - informuje szwajcarski serwis 20 Minuten. W godzinach popołudniowych ma się odbyć konferencja prasowa w tej sprawie.

Jak wynika z danych MeteoSwiss, w ośrodku narciarskim Titlis mocno dzisiaj wieje wiatr (do 84 km/h).

Jak można przeczytać na stronie internetowej ośrodka narciarskiego Titlis, kolejka linowa Titlis Xpress Trübsee-Stand jest obecnie zamknięta z powodu silnego wiatru.

Jej przepustowość wynosi 2400 osób na godzinę. Titlis to największy ośrodek narciarski w środkowej Szwajcarii, oferujący łącznie 82 kilometry tras narciarskich.

