Katastrofa kolejowa w Seulu. W stolicy Korei Południowej wykoleił się pociąg pasażerski. Rannych zostało ok. 30 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 20:55 czasu lokalnego (godz. 12:55 czasu polskiego). Operator kolejowy KORAIL poinformował, że pociąg wykoleił się w centrum Seulu.

Składem podróżowało 275 pasażerów. Około 30 zostało rannych. Ich życie nie jest zagrożone.

Do zderzenia doszło w momencie, gdy pociąg wjeżdżał na stację Yeongdeungpo w Seulu.

Pociąg jechał do miasta Iksan - 180 kilometrów na południe od stolicy.

Przyczyny katastrofy nie są na razie znane.

Tragedia podczas obchodów Halloween

To kolejne dramatyczne wydarzenia, do których doszło w Seulu. 29 października, około godziny 22:20 czasu lokalnego (godz. 15:20 czasu polskiego), w rozrywkowej dzielnicy Itaewon w Seulu doszło do wybuchu paniki. Z okazji Halloween bawiło się tam nawet ponad 100 tys. osób.

W wąskiej, stromej uliczce ludzie upadali i tratowali się nawzajem, wielu pod naporem tłumu nie mogło oddychać.

Zginęło 156 osób.