Licząca 360 lat korona św. Edwarda jest używana tylko podczas koronacji. To jedyny raz w życiu, kiedy monarcha ją nosi.

Wcześniej siedzącemu na tronie koronacyjnym królowi Karolowi III została nałożona zbroja, stuła, złoty płaszcz koronacyjny, rękawica i pierścień, zaś do rąk otrzymał jabłko królewskie i berło.

Przed ceremonią koronacji Karol III został zaprezentowany zgromadzonym w Opactwie Westminsterskim jako "niekwestionowany król" Wielkiej Brytanii.

Chwilę później tak samo, w kolejne trzy strony świata, Karola III zaprezentowały trzy inne osoby - damy Orderu Podwiązki i Orderu Ostu oraz odznaczony Krzyżem Jerzego były żołnierz.

To pierwszy przypadek w historii koronacji, by w tej roli wystąpiły także osoby świeckie i kobiety. Wszyscy zwrócili się do zgromadzonych z pytaniem, czy gotowi są okazać królowi hołd i gotowość do służby, na co ci odpowiedzieli: Boże, chroń króla Karola.

