Niemal dokładnie z planem, opublikowanym przed uroczystością - czyli około godziny 13 w sobotę - Karol III został królem. W Opactwie Westminsterskim uroczystości przyglądało się ponad dwa tysiące zaproszonych gości. Te historyczne wydarzenia śledzimy w relacji "Minuta po minucie".

/ NEIL HALL / PAP/EPA

13:28

Nowo koronowany król Wielkiej Brytanii Karol III został intronizowany oraz przyjął przysięgę wierności od arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego oraz następcy tronu, księcia Williama.

Ta część ceremonii koronacyjnej została zmodyfikowana. W przeszłości przyklękali przed monarchą i przysięgali mu wierność wszyscy członkowie rodziny królewskiej oraz Izby Lordów, jednak teraz zrobił to tylko arcybiskup Canterbury w imieniu Kościoła Anglii oraz następca tronu.

Welby wezwał natomiast zgromadzonych w świątyni oraz oglądających transmisję, by dołączyli się do tej przysięgi, mówiąc: "Przysięgam, że dochowam wierności Waszej Królewskiej Mości oraz Waszym dziedzicom i następcom zgodnie z prawem. Tak mi dopomóż Bóg".