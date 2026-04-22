Jude Bellingham został udziałowcem w klubie krykietowym Birmingham Phoenix. "Czuję, że jestem coś winien temu miastu" - przekazał w oświadczeniu piłkarz Realu Madryt.

Jude Bellingham obejmie 1,2 procent udziałów w klubie Birmingham Phoenix i ma skupić się na projektach społecznych.

Czuję, że jestem coś winien temu miastu. Miałem szczęście, że dorastając, mogłem grać w krykieta i piłkę nożną, ale niektóre dzieci nie mają takiej możliwości. Ważne jest, abym zaangażował się w takie projekty, aby stwarzać szanse dla młodzieży - oświadczył piłkarz.

22-letni Bellingham jest wychowankiem Birmingham City. W 2020 roku przeszedł do Borussii Dortmund, a trzy lata później podpisał kontrakt z Realem Madryt, z którym triumfował w Lidze Mistrzów, zdobył Superpuchar UEFA, Puchar Interkontynentalny oraz mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

Rozegrał 46 meczów w reprezentacji Anglii i jest uważany za jednego z najlepszych środkowych pomocników na świecie.