"Jest absolutnie jasne, że Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO i artykułowi 5 Traktatu Północnoatlantyckiego" - powiedział w środę rano przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu NATO w Hadze sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Odniósł się w ten sposób do niejasnej odpowiedzi Donalda Trumpa na pytanie, czy podtrzymuje zobowiązanie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego do obrony sojuszników w razie agresji.

Pytanie do Donalda Trumpa padło we wtorek, gdy prezydencki Air Force One zmierzał do Holandii na natowski szczyt i dotyczyło tego, czy zobowiąże się do przestrzegania artykułu 5. NATO, który wymaga od członków wzajemnej obrony przed atakiem.

Amerykański przywódca odmówił jasnej odpowiedzi.

Jak stwierdził, jest "wiele definicji" tego artykułu. Obiecał podać własną definicję po przylocie do Hagi.

Pytany o to dodał, że "jest zobowiązany do bycia ich (sojuszników) przyjacielem". Wiecie, zaprzyjaźniłem się z wieloma z tych przywódców i jestem zobowiązany do pomocy im - dodał Trump.

Zamiast Trumpa odpowiada Rutte

Tymczasem w środę rano odniósł się do tego sekretarz generalny Sojuszu - Mark Rutte.

Jest absolutnie jasne, że Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO i artykułowi 5 Traktatu Północnoatlantyckiego - powiedział przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu NATO w Hadze Mark Rutte.

Rutte powiedział też w środę rano, że nie obawia się, iż stanowisko Hiszpanii w sprawie wydatków obronnych może zagrozić szczytowi NATO.

To ciągle kontrowersyjna kwestia, bo premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który zapowiedział przed spotkaniem, że nie będzie blokować wniosków końcowych szczytu, jednocześnie oświadczył, że nie zamierza wydawać 5 proc. PKB na obronność, ale znacznie mniej - 2,1 proc. PKB.

Artykuł 5. co oznacza?

Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest podstawą działania NATO i stanowi, że zbrojna napaść na jednego z członków Sojuszu jest traktowana jako atak na wszystkich. To kluczowy zapis gwarantujący wspólną odpowiedź państw członkowskich na zagrożenie.

W praktyce oznacza to, że jeśli którykolwiek z krajów NATO zostanie zaatakowany, pozostałe państwa są zobowiązane do udzielenia mu pomocy - zarówno militarnej, jak i politycznej czy logistycznej.

Artykuł 5. został użyty tylko raz w historii - po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku.