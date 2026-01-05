Paryski sąd w poniedziałek uznał dziesięć osób za winne cyberprześladowania pierwszej damy Francji Brigitte Macron. Dwie kobiety i ośmiu mężczyzn było oskarżonych o składanie złośliwych komentarzy dotyczących płci i seksualności Brigitte Macron. Usłyszeli wyroki do ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Emmanuel i Brigitte Macron / IMAGO/Alexis Sciard/Imago Stock and People/East News / East News

Paryski sąd uznał 10 osób za winne cyberprzemocy wobec Brigitte Macron, żony prezydenta Francji.

Oskarżeni to 8 mężczyzn i 2 kobiety w wieku od 41 do 65 lat.

Zarzuty dotyczyły rozpowszechniania fałszywych informacji o płci i orientacji seksualnej Brigitte Macron oraz złośliwych komentarzy o różnicy wieku między nią a mężem.

Sąd wymierzył kary do 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Publikowali w sieci złośliwe komentarze

Sąd w Paryżu uznał za winne 10 osób oskarżonych o cyberprzemoc wobec pierwszej damy Francji Brigitte Macron. Orzekł dla nich kary od czterech do ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu. Niektórym zakazał na pół roku korzystania z kont na portalach społecznościowych.

Oskarżeni mieli rozpowszechniać w internecie fałszywe informacje na temat płci i orientacji seksualnej Macron. Oskarżenia te, jak twierdziła córka pierwszej damy, zaszkodziły jej zdrowiu i życiu rodzinnemu.

Ośmiu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 41 do 65 lat było oskarżonych o publikowanie licznych nieprawdziwych złośliwych komentarzy. Wynikało z nich, że żona prezydenta Emmanuela Macrona urodziła się mężczyzną. Oskarżeni zarzucali jej też pedofilię - pisząc o 24-letniej różnicy wieku między nią a jej mężem. Niektóre z tych postów były wyświetlane dziesiątki tysięcy razy.

Córka Brigitte Macron o wpływie komentarzy na życie rodziny

Proces odbył się w październiku. Trwał dwa dni. Brigitte Macron nie pojawiła się wtedy w sądzie.

Zeznawała natomiast jej córka, Tiphaine Auzière. Mówiła, że życie jej matki od czasu nasilenia się nękania w internecie znacznie się pogorszyło. Nie może ignorować okropnych rzeczy, które się o niej mówi - powiedziała Auzière przed sądem. Dodała, że odbiło się to na całej rodzinie, w tym na wnukach Brigitte Macron.

Oskarżeni nie rozumieli, dlaczego są ścigani

Jedną z oskarżonych jest 51-letnia Delphine Jegousse, znana jako Amandine Roy, która opisuje siebie jako medium i autorkę. To ona miała odegrać ważną rolę w rozpowszechnieniu plotki po tym, jak w 2021 roku opublikowała na swoim kanale YouTube czterogodzinny film.

Pozostali oskarżeni to m.in. urzędnik, nauczyciel i informatyk. Kilku z nich zeznało przed sądem, że ich komentarze miały charakter humorystyczny lub satyryczny i że nie rozumieją, dlaczego są ścigani.

Sprawa jest następstwem wieloletnich teorii spiskowych, fałszywie twierdzących, że Brigitte Macron urodziła się pod nazwiskiem Jean-Michel Trogneux. W rzeczywistości to imię i nazwisko brata pierwszej damy.

Macron był uczniem swojej przyszłej żony

Macronowie, którzy są małżeństwem od 2007 r., poznali się, gdy Emmanuel był w liceum. Brigitte Auzière była jego nauczycielką. Była wtedy mężatką. Miała trójkę dzieci.

48-letni Emmanuel Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku.