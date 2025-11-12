Makabryczne odkrycie w pobliżu kurortu Cancun w Meksyku. W miasteczku Leona Vicario znaleziono tajny cmentarz. Było na nim pochowanych 16 ciał.

W 2024 roku Cancun odwiedziło około 10 milionów turystów / Shutterstock

Do koszmarnego odkrycia doszło w miasteczku Leona Vicario, 42 km od Cancun. Na tajnym cmentarzu znajdowało się 16 ciał. Ich szczątki zostały zalane cementem i palonym wapnem.

W Meksyku w rejestrach osób zaginionych znajdują się nazwiska ponad 133 tys. osób. Zdecydowana większość z nich zaginęła w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Tego typu masowe groby często odkrywane są także w innych częściach kraju, np. w Jalisco, Michoacan, Tamaulipas i Veracruz. Rzadko jednak znajduje się w Quintana Roo, stanie znanym z turystyki. W regionie przybrzeżnym jednak zawsze obecna była przestępczość zorganizowana. To ważny obszar dla handlarzy narkotykowych.

Cancun jest ważnym ośrodkiem turystycznym i w 2024 roku odwiedziło go około 10 milionów turystów z całego świata.

Według doniesień CBS News w kwietniu 2023 r. na terenie Cancun znaleziono osiem ciał. Władze poinformowały wówczas, że pięć ciał znaleziono na opuszczonym placu budowy, a trzy w zalesionym terenie na obrzeżach Cancun.

Po dokonaniu makabrycznego odkrycia władze wydały oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym zaapelowały do ludzi, aby "nie publikowali i nie udostępniali w sieciach społecznościowych fałszywych informacji, które szkodzą wizerunkowi Quintana Roo".

Departament Stanu USA wydał w tym miesiącu ostrzeżenie dotyczące podróży, zalecając turystom "zachowanie zwiększonej ostrożności" w kurortach takich jak Cancun, Tulum i Playa del Carmen.