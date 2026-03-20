Szef FBI Kash Patel poinformował w piątek o zidentyfikowaniu hakerów związanych z Rosją, atakujących użytkowników komunikatorów. Na cel biorą oni przede wszystkim byłych i obecnych przedstawicieli amerykańskich władz, wojskowych czy dziennikarzy.
Informacje o ustaleniach FBI szef tej formacji przekazał w mediach społecznościowych. "FBI zidentyfikowała podmioty cybernetyczne związane z rosyjskim wywiadem, atakujące użytkowników komercyjnych komunikatorów, takich jak Signal" - napisał Patel w serwisie X.