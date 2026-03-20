Podkreślił także, że hakerzy atakują osoby istotne z punktu widzenia wywiadowczego, w tym obecnych i byłych przedstawicieli władz USA, personel wojskowy, polityków i dziennikarzy. "Działania te doprowadziły do nieautoryzowanego dostępu do tysięcy indywidualnych kont" - stwierdził.

Szef FBI ostrzega przed hakerami powiązanymi z Rosją

Ostrzegł, że po uzyskaniu dostępu, "atakujący mogą przeglądać wiadomości i listy kontaktów, wysyłać wiadomości w imieniu ofiary i przeprowadzać dalsze ataki phishingowe, posługując się zaufaną tożsamością".

W pierwszej połowie marca holenderskie służby wywiadowcze AIVD i MIVD poinformowały, że rosyjscy hakerzy prowadzili zakrojoną na szeroką skalę kampanię w celu przejęcia kont użytkowników aplikacji Signal i WhatsApp, w tym urzędników państwowych, dziennikarzy i wojskowych. Część miała zostać skutecznie przejęta.