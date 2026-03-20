​Szef FBI Kash Patel poinformował w piątek o zidentyfikowaniu hakerów związanych z Rosją, atakujących użytkowników komunikatorów. Na cel biorą oni przede wszystkim byłych i obecnych przedstawicieli amerykańskich władz, wojskowych czy dziennikarzy.

Informacje o ustaleniach FBI szef tej formacji przekazał w mediach społecznościowych. "FBI zidentyfikowała podmioty cybernetyczne związane z rosyjskim wywiadem, atakujące użytkowników komercyjnych komunikatorów, takich jak Signal" - napisał Patel w serwisie X.

Podkreślił także, że hakerzy atakują osoby istotne z punktu widzenia wywiadowczego, w tym obecnych i byłych przedstawicieli władz USA, personel wojskowy, polityków i dziennikarzy. "Działania te doprowadziły do nieautoryzowanego dostępu do tysięcy indywidualnych kont" - stwierdził.

Ostrzegł, że po uzyskaniu dostępu, "atakujący mogą przeglądać wiadomości i listy kontaktów, wysyłać wiadomości w imieniu ofiary i przeprowadzać dalsze ataki phishingowe, posługując się zaufaną tożsamością". 

W pierwszej połowie marca holenderskie służby wywiadowcze AIVD i MIVD poinformowały, że rosyjscy hakerzy prowadzili zakrojoną na szeroką skalę kampanię w celu przejęcia kont użytkowników aplikacji Signal i WhatsApp, w tym urzędników państwowych, dziennikarzy i wojskowych. Część miała zostać skutecznie przejęta. 

Zobacz również: