W pobliżu Koloseum doszło do wypadku, który mógł mieć tragiczny finał. Zwiedzający Rzym turysta z Ameryki chciał przeskoczyć przez ogrodzenie. Nie udało mu się to i nadział się na jeden z prętów. W stanie krytycznym trafił do szpitala.

Koloseum (zdj. arch.) / Shutterstock Dziennik "Il Messaggero" informuje, że ogrodzenie w pobliżu Koloseum próbował pokonać 47-letni Amerykanin. Jego motywy nie są jasne - prawdopodobnie chciał z bliska obejrzeć antyczny zabytek. Próba pokonania ogrodzenia była do tego stopnia nieudana, że jeden z prętów wbił się w ciało Amerykanina. Mężczyzna zaczął tracić krew. Pogotowie musiało najpierw podać mu środki uspokajające, a dopiero później go uwolnić. Turysta trafił do szpitala w stanie krytycznym. Założono mu 80 szwów. Jego życie nie jest zagrożone.