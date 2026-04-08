Na razie polska szynka nie trafi na australijskie stoły. Jak dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, nowa umowa handlowa UE z Australią nie spełnia najważniejszego postulatu Polski.

Polska chciałaby uznania przez Australię unijnego systemu regionalizacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zasada ta nakłada restrykcje handlowe tylko na konkretne zakażone obszary, podczas gdy reszta kraju może swobodnie eksportować mięso.

Australia od lat stosuje rygorystyczną zasadę "zero ryzyka". Jako odizolowana wyspa obawia się, że wirus ASF zniszczyłby jej unikalny ekosystem i zagroził eksportowi żywności wartemu miliardy dolarów.

Polskie Ministerstwo Rolnictwa przekazało RMF FM, że oprócz uznania systemu regionalizacji oczekuje od Australijczyków także podpisania świadectw zdrowia dla polskich produktów przetworzonych, takich jak szynki gotowane czy peklowane.

Jak KE komentuje rozmowy z Australią?

Komisja Europejska, pytana przez RMF FM o efekty rozmów, przekonuje o dyplomatycznym postępie. Bruksela chwali się, że po raz pierwszy doprowadziła do dyskusji na temat uznania unijnej regionalizacji w odniesieniu do ASF "na marginesie negocjacji", a sama umowa zawiera zapisy o "zacieśnieniu współpracy w zakresie regionalizacji".

"Jest to pierwsze tego typu działanie Australii, która wcześniej nie angażowała się w podobne działania" - czytamy w oświadczeniu KE przesłanym korespondentce RMF FM.

Bruksela podkreśla, że dotychczasowe sukcesy UE w rozmowach z innymi krajami pomogły w budowaniu zaufania do unijnego systemu.

KE tłumaczy nieugiętość Australii jej specyficzną strategią bezpieczeństwa. "Australia znana jest z jednego z najsurowszych na świecie podejść do środków sanitarnych i fitosanitarnych (...) co uzasadnia swoim wyjątkowym ekosystemem i położeniem geograficznym" - czytamy w przekazany RMF FM stanowisku.

Dla polskich producentów wieprzowiny oznacza to, że mimo pewnych postępów dyplomatycznych, australijski rynek na razie będzie dla nich zamknięty.

Negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu (FTA) między Unią Europejską a Australią zostały oficjalnie zakończone 24 marca 2026 roku.