Ponad 14 godzin opóźnienia ma samolot, którym polscy turyści mają wracać z wakacji na greckiej Krecie. Informację o problemach dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Nerwowe godziny na lotnisku na Krecie. Polacy czekają na powrót do kraju (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na Gorącą Linię RMF FM dostaliśmy sygnał od słuchaczy wracających z Krety do Polski. Jest nas ok. 200 osób - poinformował jeden z nich.

Chodzi o samolot, który z greckiej Chanii do Wrocławia miał wystartować wczoraj o 20:50.

Jak dowiedział się w biurze podróży dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, przyczyną utrudnień są problemy techniczne maszyny.

Samolot ma 14 godzin opóźnienia.

Wystartuje dopiero dzisiaj po 11.

Kreta jest jednym bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnym Polaków.

Szacuje się, że wyspę odwiedza kilka milionów turystów z całego świata. Polacy należą do jednej z najliczniejszych grup.