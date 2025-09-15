"Trwa przerwa w dostawie usługi" - taka informacja widnieje na stronie internetowej telekomunikacyjnego systemu satelitarnego Starlink. "Nasz zespół bada tę sprawę" - zaznaczono w lakonicznym komunikacie spółki należącej do Elona Muska.
W poniedziałkowy poranek Starlink poinformował na swojej stronie internetowej, że nastąpiła "przerwa w dostawie usługi Starlink". W lakonicznym komunikacie zaznaczono, że zespół techniczny "bada tę sprawę".
Portal Downdetector, na którym można zgłaszać awarie, pokazał wzrost zgłoszeń dot. problemów ze Starlinkiem przed godz. 6:30. O godz. 6:41 takich zgłoszeń w Polsce było 196.
Skala problemu jest znacznie poważniejsza w Stanach Zjednoczonych - tam problemy z dostępem do usługi o godz. 6:35 czasu polskiego zgłosiło ponad 43 tys. osób.
Starlink to globalny projekt firmy SpaceX, należącej do Elona Muska, którego celem jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu na całym świecie, zwłaszcza w miejscach, gdzie tradycyjne łącza są trudno dostępne lub bardzo drogie. System opiera się na sieci tysięcy satelitów krążących na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO).
Usługa Starlink jest dostępna w wielu krajach, w tym w Polsce. Użytkownicy otrzymują specjalny terminal satelitarny, który umożliwia połączenie z siecią.
Prędkości internetu oferowanego przez Starlink mogą sięgać nawet 200 Mb/s, a opóźnienia są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych satelitarnych rozwiązań.
Starlink zyskuje popularność wśród mieszkańców terenów wiejskich, podróżników oraz firm działających w odległych lokalizacjach. Projekt jest także wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, np. podczas konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych, gdzie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna została zniszczona.