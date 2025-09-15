"Trwa przerwa w dostawie usługi" - taka informacja widnieje na stronie internetowej telekomunikacyjnego systemu satelitarnego Starlink. "Nasz zespół bada tę sprawę" - zaznaczono w lakonicznym komunikacie spółki należącej do Elona Muska.

"Trwa przerwa w dostawie usługi" - taka informacja widnieje na stronie internetowej telekomunikacyjnego systemu satelitarnego Starlink (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W poniedziałkowy poranek Starlink poinformował na swojej stronie internetowej, że nastąpiła "przerwa w dostawie usługi Starlink". W lakonicznym komunikacie zaznaczono, że zespół techniczny "bada tę sprawę".

Taki komunikat widnieje na stronie starlink.com

Portal Downdetector, na którym można zgłaszać awarie, pokazał wzrost zgłoszeń dot. problemów ze Starlinkiem przed godz. 6:30. O godz. 6:41 takich zgłoszeń w Polsce było 196.

Skala problemu jest znacznie poważniejsza w Stanach Zjednoczonych - tam problemy z dostępem do usługi o godz. 6:35 czasu polskiego zgłosiło ponad 43 tys. osób.

Czym jest Starlink?

Starlink to globalny projekt firmy SpaceX, należącej do Elona Muska, którego celem jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu na całym świecie, zwłaszcza w miejscach, gdzie tradycyjne łącza są trudno dostępne lub bardzo drogie. System opiera się na sieci tysięcy satelitów krążących na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO).

Usługa Starlink jest dostępna w wielu krajach, w tym w Polsce. Użytkownicy otrzymują specjalny terminal satelitarny, który umożliwia połączenie z siecią.

Prędkości internetu oferowanego przez Starlink mogą sięgać nawet 200 Mb/s, a opóźnienia są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych satelitarnych rozwiązań.

Starlink zyskuje popularność wśród mieszkańców terenów wiejskich, podróżników oraz firm działających w odległych lokalizacjach. Projekt jest także wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, np. podczas konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych, gdzie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna została zniszczona.