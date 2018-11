Nawet 45 kilometrów może mieć już korek na autostradzie A2 po stronie Niemiec do Polski, przed granicą w Świecku. Powodem są m.in. roboty drogowe i zwężenie trasy do jednego pasa.

Gigantyczny korek przed granicą w Świecku / PATRICK PLEUL / PAP/DPA

Utrudnienia są spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze niemieccy drogowcy musieli zwęzić drogę do jednego pasa ze względu na poważny remont trasy przed samym Frankfurtem nad Odrą. Do tego dochodzi ogromny ruch samochodów przed weekendem i wyrywkowe kontrole na granicy.

Ten ogromny zator można ominąć, kierując się w Niemczech na drogę landową nr 168 i dalej - przez miasto Furstenwalde - na drogę nr 1, która prowadzi do przejścia granicznego w Słubicach. Tam zator jest znacznie mniejszy.

Problem z gigantycznymi korkami przed granicą w Świecku jest od wczoraj. To przejście graniczne jest jednym z najbardziej obleganych na zachodniej granicy.



Zwężenie trasy do jednego pasa powoduje spowolnienie ruchu. Strażnicy ustawili tam stały posterunek, ale nie zatrzymują wszystkich samochodów. Robią to wyrywkowo, a kontrola dotyczy głównie aut osobowych i busów. Dodatkowo po stronie niemieckiej - ze względu na remont drogi - trwa ograniczenie prędkości do 30km/h. W pobliskich Słubicach ruch na przejściu jest nieco bardziej płynny. Nie ma tam stałego posterunku straży, kontrolę prowadzą przyjeżdżające na miejsce co jakiś czas patrole - relacjonowal wczoraj reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Przed szczytem klimatycznym wróciły tymczasowe kontrole na granicach

Przypomnijmy, że w czwartek granicę z Niemcami - a także z Litwą, Czechami i Słowacją - można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole wprowadzono tymczasowo, a powodem jest szczyt klimatyczny w Katowicach.Taka sytuacja potrwa do 16 grudnia. Kontrole są prowadzone na przejściach lądowych, powietrznych i morskich.



Patrole straży granicznej w tym celu wykorzystują specjalistyczny sprzęt, m.in. mobilne terminale i tzw. schengenbusy, które umożliwiają przeprowadzenie kontroli poza przejściami granicznymi - informują funkcjonariusze.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.