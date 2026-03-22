Potężny wybuch wstrząsnął dzisiejszego popołudnia dzielnicą Piana del Sole na południowo-zachodnich obrzeżach Rzymu. Eksplozja, prawdopodobnie spowodowana nieszczelnością instalacji LPG, całkowicie zniszczyła jeden dom i poważnie uszkodziła dwa sąsiednie. Z ruin wydobyto dwoje ciężko rannych seniorów, a kilkadziesiąt osób musiało zostać ewakuowanych.

Eksplozja w Rzymie. Budynek dosłownie wyleciał w powietrze

Jak podaje "Il Messaggero", do zdarzenia doszło około godziny 12:50 przy via Tavagnasco. Eksplozja była tak ogromna, że jeden z budynków mieszkalnych został praktycznie całkowicie zmieciony z powierzchni, a odłamki konstrukcji i elementy wyposażenia znajdowano w promieniu 200 metrów. Świadkowie opisują moment wybuchu jako "ogłuszający huk", po którym w niebo wzbił się gęsty pył.

Strażacy, wspierani przez jednostki z psami ratowniczymi, natychmiast przystąpili do przeszukiwania gruzowiska. Finalnie udało się wydostać dwoje mieszkańców zniszczonej willi - małżeństwo w wieku 84 i 86 lat. Oboje w stanie krytycznym, z licznymi obrażeniami, zostali przetransportowani śmigłowcem i karetkami do szpitala Sant’Eugenio. Ratownicy potwierdzili po kilku godzinach, że pod gruzami nie znajdują się inne osoby.

W wyniku incydentu około 70 mieszkańców okolicznych posesji musiało opuścić swoje domy. Służby miejskie oraz Obrona Cywilna (Protezione Civile) natychmiast uruchomiły procedury pomocy poszkodowanym, organizując tymczasowe zakwaterowanie dla osób, których mieszkania zostały uszkodzone lub odcięte od mediów.