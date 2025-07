Od października 2024 roku użytkownicy Facebooka i Instagrama w Unii Europejskiej nie zobaczą już reklam politycznych, wyborczych ani społecznych. Decyzja koncernu Meta to odpowiedź na nowe unijne regulacje dotyczące przejrzystości i targetowania reklam politycznych.

Mark Zuckerberg kieruje koncernem Meta / Shutterstock

W oświadczeniu firma zapowiedziała, że polityczne reklamy na Facebooku i innych platformach zostaną wycofane w związku ze zbyt restrykcyjnymi przepisami rozporządzenia w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej (TTPA). Według Mety przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE przepisy, które mają wejść w życie od 10 października, wprowadzają "niewykonalne wymogi i niepewność prawną".

"TTPA ograniczy możliwości reklamodawców w zakresie dotarcia do odbiorców i sprawi, że odbiorcy będą widzieć mniej istotne treści" - oświadczyła Meta, deklarując jednak, że decyzja nie wpłynie na możliwość dyskusji i zamieszczania politycznych treści przez polityków i innych użytkowników.

Koncern zaznaczył, że nie jest jedynym, który podjął takie decyzje, wskazując na ogłoszenie Google’a z ub.r., który również zapowiedział odejście od reklam politycznych w UE.

Krytykowane przez Metę rozporządzenie zostało przyjęte w marcu 2024 r. i jest próbą zharmonizowania przepisów w UE dotyczących technik targetowania reklam wyborczych do poszczególnych grup odbiorców. Firmy takie jak Meta wykorzystują do tego dane i metadane użytkowników, co ma sprawić, że reklama dotrze do ludzi, którzy są nią zainteresowani. Nowe przepisy mają ustanowić szereg warunków, pod którymi targetowanie byłoby dozwolone, a także zwiększyć przejrzystość na temat pochodzenia i finansowania reklam.