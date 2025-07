Sławomir Mentzen mocno odpowiedział na postulaty Jarosława Kaczyńskiego, który przedstawił w piątek "Deklarację polską". "W stosownym czasie to my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki" - ripostował lider Konfederacji.

Sławomir Mentzen / Leszek Szymański / PAP

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z rzecznikiem partii Rafałem Bochenkiem przedstawili w piątek dokument pt. "Deklaracja polska" , który zawiera 10 postulatów PiS dotyczących polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej.

Zdaniem Kaczyńskiego, należy wyjaśnić wszystkie "podziały, które siedzą w tej chwili w Polsce". Z tego powodu - mówił - PiS przestawia deklarację, która jest także "propozycją skierowaną przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań społecznych czy mniejszych ugrupowań politycznych, by to po prostu podpisały".

Mentzen: Nie będzie socjalistycznych bzdur

Na propozycję Kaczyńskiego szybko i stanowczo odpowiedział jeden z liderów Konfederacji.

"Przedstawiając Deklarację polską, Jarosław Kaczyński nie zauważył, że sytuacja polityczna się zmieniła. To PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiS-u" - napisał na platformie X Sławomir Mentzen.

"W stosownym czasie to my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki, w których na pewno nie będzie żadnych socjalistycznych bzdur, w rodzaju: mieszkanie prawem, nie towarem" - dodał Mentzen.