Cztery gigafabryki AI

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała - podczas przemówienia do uczestników szczytu - również stworzenie nowego funduszu UE w wysokości 20 mld euro na gigafabryki AI. Mają powstać cztery takie obiekty. Podczas przemówienia do uczestników szczytu nie padły konkrety dotyczące lokalizacji fabryk. Jak zapewniła von der Leyen, tak duża infrastruktura jest potrzebna, aby umożliwić rozwój "najbardziej złożonych modeli sztucznej inteligencji".

Gigafabryki sfinansowane przez InvestAI mają służyć m.in. unijnemu sektorowi przemysłowemu oraz odpowiedzialnemu za infrastrukturę krytyczną. Każda firma - nie tylko najwięksi gracze - ma uzyskać dostęp do dużej mocy obliczeniowej, aby móc inwestować w swój rozwój.

Wraz z naszymi państwami członkowskimi i partnerami zmobilizujemy bezprecedensowy kapitał poprzez InvestAI dla europejskich gigafabryk AI. To wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne, to jak CERN dla sztucznej inteligencji, (które) umożliwi wszystkim naszym naukowcom i firmom - nie tylko tym największym - opracowanie najbardziej zaawansowanych, bardzo dużych modeli potrzebnych do uczynienia z Europy kontynentu sztucznej inteligencji - powiedziała polityczka.

Odrzuciła opinie, wedle których Europa jest opóźniona w wyścigu dotyczącym AI. Podkreśliła, że siłą Europy są jej osiągnięcia naukowe, a europejska AI jest oparta na współpracy i przyciąga osoby z różnych krajów.

Co powiedział wiceprezydent USA?

Ważne słowa o sztucznej inteligencji podczas paryskiego szczytu wypowiedział również wiceprezydent USA J.D. Vance.

Jak podała agencja Reutera, zapowiedział on, że administracja prezydenta Donalda Trumpa zapewni, iż najpotężniejsze systemy sztucznej inteligencji będą budowane w Stanach Zjednoczonych.

Vance stwierdził m.in., że "w tej chwili stoimy przed niezwykłą perspektywą nowej rewolucji przemysłowej". Ale nigdy się to nie stanie, jeśli nadmierna regulacja zniechęci innowatorów do podejmowania niezbędnych ryzyk, aby posunąć piłkę do przodu. Nie stanie się to również, jeśli pozwolimy, aby AI została zdominowana przez ogromnych graczy, którzy chcą używać technologii do cenzurowania lub kontrolowania myśli użytkowników - mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Pod koniec swojego przemówienia powiedział: Musimy teraz skupić się na możliwości osiągnięcia spektakularnego sukcesu, uwolnienia naszych najbłyskotliwszych innowatorów i wykorzystania AI do poprawy dobrobytu naszych narodów i ich obywateli. Z wielką pewnością mogę powiedzieć, że jest to szansa, której administracja Trumpa nie zmarnuje, i mamy nadzieję, że wszyscy zgromadzeni tutaj dzisiaj czują dokładnie to samo.

Macron: 109 mld euro na AI

Przed rozpoczęciem szczytu w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział inwestycje w swoim kraju w AI w najbliższych latach o łącznej wartości 109 miliardów euro.