Z chińskiej armii znikają kolejni generałowie. Czy to dowód siły Xi Jinpinga, czy oznaka kryzysu wśród najwyższych dowódców?

Bezprecedensowa fala dymisji i czystek w chińskim wojsku / Li Gang/Xinhua News/East News / East News

W kwietniu tego roku, podczas rutynowej ceremonii sadzenia drzew w Pekinie, uwagę obserwatorów przykuła nieobecność generała He Weidonga - drugiej najważniejszej osoby w mundurze w Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Wydarzenie, transmitowane przez państwową telewizję, od lat gromadziło wszystkich członków Centralnej Komisji Wojskowej (CMC). Brak He był jasnym sygnałem, że dołączył on do rosnącej listy ofiar czystek w chińskim wojsku - informuje agencja Bloomberga, która przeprowadziła szczegółowe wyliczenia i analizy "wyeliminowanych" chińskich wojskowych najwyższego szczebla.

Okazuje się, że Xi dokonuje największej czystki wśród dowódców armii od czasu Mao.

Czystki wśród najwyższych dowódców budzą pytania: czy to przejaw siły Xi, który nie toleruje nielojalności, czy raczej oznaka niepewności i problemów w armii?

Korupcja i nieufność w armii

Xi Jinping od początku swoich rządów zapowiadał walkę z korupcją w wojsku, uznając ją za zagrożenie dla partii komunistycznej. Wprowadził szeroko zakrojone reformy i rozpoczął bezprecedensową kampanię antykorupcyjną, która objęła także jego własnych ludzi. W ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na tzw. Rocket Force - jednostkę odpowiedzialną za chiński arsenał nuklearny.

W lipcu 2023 roku Departament Rozwoju Sprzętu wojskowego ogłosił śledztwo w sprawie wycieków informacji i nieformalnych klik, co doprowadziło do dymisji kolejnych dowódców. W sumie, od początku trzeciej kadencji Xi, zniknęło lub zostało objętych dochodzeniem 14 z 79 generałów mianowanych przez obecnego przywódcę.

W wyniku czystek w Centralnej Komisji Wojskowej, najwyższym organie kolegialnym chińskiej armii, pozostało tylko czterech spośród siedmiu członków, co jest najmniejszą liczbą od czasów Mao Zedonga.

We wrześniu Xi Jinping będzie przewodniczył pierwszej od 2019 roku paradzie wojskowej w Pekinie. Obserwatorzy będą wypatrywać nie tylko nowych czołgów i rakiet, ale także sygnałów dotyczących zaufania Xi do własnych generałów. W październiku, podczas Czwartego Plenum Komitetu Centralnego, możliwe są kolejne zmiany personalne.

Zdaniem analityków, masowe dymisje mogą mieć wpływ na morale i gotowość bojową armii. Młodsi oficerowie mogą postrzegać czystki jako walkę z korupcją, ale starsi dowódcy mają powody, by ukrywać problemy sprzętowe czy nieprawidłowości w zakupach. To rodzi pytania o realną siłę chińskiej armii, zwłaszcza w kontekście napięć wokół Tajwanu.