Ukraińska spółka energetyczna DTEK poinformowała o sprowadzeniu pierwszej partii amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) przez terminal importowy w Kłajpedzie na Litwie. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz innych krajów Europy Wschodniej.

Nowe dostawy gazu do Ukrainy przez Litwę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ukraina musi zaimportować tej zimy około 4 mld m³ gazu z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę.

Spółka prowadzi rozmowy o kolejnych dostawach LNG przez Litwę i Grecję, wpisując się w europejską strategię odchodzenia od rosyjskiego gazu.

Jak informuje Reuters, DTEK (Donbaska Firma Paliwowo-Energetyczna), za pośrednictwem swojego działu handlowego, sprowadził gaz z amerykańskiego terminala Plaquemines w Luizjanie. Transport odbył się na pokładzie statku GasLog Houston, a dostarczona ilość odpowiada około 100 milionom metrów sześciennych, czyli 1 terawatogodzinie (TWh) gazu ziemnego. Spółka planuje przekazać gaz nie tylko na Ukrainę, ale także do krajów bałtyckich, Polski oraz innych rynków Europy Wschodniej.

Ukraina potrzebuje gazu na zimę

Według szacunków DTEK Ukraina będzie musiała zaimportować tej zimy około 4 miliardów metrów sześciennych gazu. Wynika to z nasilonych rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę gazową, które w październiku pozbawiły kraj co najmniej połowy własnej produkcji gazu.

DTEK prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych dostaw amerykańskiego LNG przez terminale w Kłajpedzie oraz w Grecji. Działania te wpisują się w szerszą strategię Europy, która zakłada całkowite odejście od rosyjskiego gazu do końca 2027 roku. "Wspólnie z partnerami z Europy i USA pracujemy nad rozwojem efektywnych kosztowo tras dostaw gazu do Ukrainy i krajów sąsiednich" - podkreślił prezes DTEK, Maksym Tymczenko.

Współpraca z Grecją i kolejne dostawy

W grudniu 2024 roku DTEK zrealizował podobną dostawę przez grecki terminal Revithoussa.

W ostatnią niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że tej zimy kraj będzie importował amerykański LNG przez Grecję, we współpracy z grecką firmą gazową DEPA oraz ukraińskim państwowym koncernem Naftogaz.