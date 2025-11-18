W Krakowie planowana jest budowa dużego zbiornika retencyjnego pod Błoniami. Inwestycja ma chronić przed podtopieniami kluczowe instytucje, takie jak Muzeum Narodowe i Biblioteka Jagiellońska. Zbiornik o pojemności 60-80 tys. metrów sześciennych ma być elementem systemu zabezpieczającego miasto przed skutkami intensywnych opadów i ograniczać zrzuty ścieków do Wisły.

Pod Błoniami w Krakowie powstanie zbiornik retencyjny o pojemności do 80 tys. m³, który ma chronić miasto przed podtopieniami i zabezpieczyć ważne instytucje.

Koszt inwestycji przekroczy 100 mln zł, a miasto stara się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zbiornik będzie częścią większego systemu retencyjnego, który ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć zrzuty ścieków do Wisły.

Plany dotyczące budowy zbiornika opisał portal LoveKrakow.

Lokalizacja pod Błoniami została wybrana na podstawie analiz pracy miejskich kolektorów działających m.in. w alei 3 Maja, ul. Reymonta i alejach Trzech Wieszczów.

Alternatywą był park Jordana, jednak zrezygnowano z niej ze względu na rosnące tam drzewa. Obecnie trwają prace nad szczegółową koncepcją inwestycji, która uwzględni m.in. wytyczne konserwatora zabytków i Zarządu Zieleni Miejskiej.

Rzeczniczka Wodociągów Miasta Krakowa wskazała, że Błonia, jako duża łąka, mają zdolność retencyjną same w sobie, ale jedynie w tym określonym miejscu.

Milionowe koszty budowy

Według instytucji koszt budowy zbiornika znacznie przekroczy 100 mln zł. Miasto prowadzi rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania projektu. Wodociągi podkreślają, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony ich majątku.

Równolegle realizowany jest projekt zbiornika pod Wawelem o pojemności 15 tys. metrów sześciennych.

Zastąpi on parking autokarowy przy hotelu Sheraton. Budowa obu zbiorników ma stworzyć kaskadowy system retencyjny, oparty na prognozach pogody i współpracujących ze sobą obiektach.