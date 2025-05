Nie milkną echa niedzielnych wyborów prezydenckich w Rumunii, w których prawicowy kandydat George Simon przegrał w drugiej turze z burmistrzem Bukaresztu, Nicusorem Danem. Założyciel platformy Telegram Paweł Durow wystosował oskarżenia pod adresem szefa francuskiego wywiadu Nicolasa Lernera o ingerencje w proces wyborczy.

Założyciel aplikacji Telegram Paweł Durow / THOMAS SAMSON / East News

Rosjanin oskarża przedstawiciela francuskiego wywiadu o próbę wymuszenia blokady kont kolportujących konserwatywne treści.

Założyciel Telegrama oskarża francuski wywiad

Założyciel popularnej głównie w krajach Europy Wschodniej aplikacji Telegram w niedzielę wieczorem zamieścił wpis w serwisie X (dawny Twitter), w którym wystosował oskarżenia pod adresem szefa francuskiego wywiadu Nicolasa Lernera.

"Tej wiosny w Salon des Batailles Hotelu de Crillon (w Paryżu - red.) Nicolas Lerner, szef francuskiego wywiadu, poprosił mnie o zablokowanie w Rumunii głosów konserwatywnych przed wyborami" - napisał.