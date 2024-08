Rosjanin Paweł Durow, założyciel komunikatora Telegram, umożliwiającego wysyłanie szyfrowanych wiadomości, został w sobotę wieczorem zatrzymany na paryskim lotnisku Le Bourget – poinformował portal TF1 Info, powołując się na swoje źródła.

Paweł Durow na portrecie podczas manifestacji w obronie wolności w internecie w Sankt Petersburgu na zdjęciu z 2018 roku / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Rosjanin z francuskim paszportem, który przyleciał bezpośrednio z Azerbejdżanu, był poszukiwany przez francuski wymiar sprawiedliwości za brak współpracy z organami ścigania w związku z działaniem stworzonego przez siebie komunikatora, wykorzystywanego przez przestępców.

"Telegram jest siedliskiem treści o charakterze przestępczym" - komentuje TF1 Info. Według francuskich śledczych, cytowanych przez portal, Telegram "przez lata stał się najlepszą platformą dla przestępczości zorganizowanej".

W niedzielę 39-letni Durow może usłyszeć zarzuty w związku z szeregiem przestępstw, wśród których jest terroryzm, handel narkotykami, oszustwa, pranie pieniędzy i rozpowszechnianie treści pedofilskich. Po przedstawieniu zarzutów twórca Telegrama ma zostać tymczasowo aresztowany.

"Na swojej platformie (Durow) pozwolił na popełnienie niezliczonych wykroczeń i przestępstw, w przypadku których nie zrobił nic, aby je złagodzić lub współpracować (w celu ich zwalczania - PAP)" - mówi TF1 Info źródło związane ze sprawą.

Francuskie media dziwią się, że Durow, który wiedział o możliwości zatrzymania, pojawił się we Francji. Do tej pory raczej unikał tego kraju, podróżując m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, krajów byłego ZSRR czy państw Ameryki Południowej.

Według TF1 Info, aresztowania Durowa ma m.in. dać sygnał przestępcom, działającym na Telegramie, a także wywrzeć presję na kraje europejskie, aby walczyć z zaszyfrowanymi wiadomościami w kontekście zagrożeń terrorystycznych.