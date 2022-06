Papież Franciszek wraca do formy. W ostatnich dwóch miesiącach na wielu publicznych spotkaniach pojawiał się na wózku inwalidzkim. W poniedziałek 27 czerwca w czasie dwóch wydarzeń chodził, podpierając się laską.

Franciszek / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Watykan udostępnił film, na którym Franciszek rozmawia z brazylijskimi biskupami w ramach wizyty ad limina apostolorum. Papież w czasie spotkania idzie o lasce, a w tle stoi wózek inwalidzki. Franciszek przekazał też biskupom, że jest w stanie chodzić od trzech dni.

Wideo youtube

Dodatkowo w czasie poniedziałkowego spotkania z członkami Drogi Neokatechumenalnej Franciszek przyszedł do auli Pawła VI o lasce.

Wideo youtube

Papież rozpoczął leczenie swojego kolana w pierwszych tygodniach maja. Później zaczął pojawiać się na wózku inwalidzkim i odwoływać uczestnictwo w niektórych wydarzeniach. Choroba zmusiła go też do przełożenia lipcowej podróży do Afryki, w czasie której miał odwiedzić Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy.

Franciszek cierpi na gonartrozę - zwyrodnienie stawu kolanowego. W jej efekcie dochodzi do nieodwracalnego zniszczenia chrząstki stawowej. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych. Choroba powoduje ból i utrudnia chodzenie, czy wstawanie. Papież Franciszek przeszedł na początku maja zabieg infiltracji kolana.

Cały czas papież przechodzi intensywną rehabilitację, która ma za zadanie poprawić ruchomość stawu i zmniejszyć ból.