Z udziałem papieża w Watykanie odbyła się uroczysta inauguracja X Światowego Spotkania Rodzin. "Rodziny to miejsca gościnności i biada, gdyby ich zabrakło! Bez gościnnych rodzin społeczeństwo stałoby się zimne i nie nadawałoby się do życia" - mówił Franciszek do kilku tysięcy osób zgromadzonych w Auli Pawła VI na pierwszym wydarzeniu spotkania - Festiwalu Rodzin. Podkreślał, że „życie rodzinne nie jest misją niewykonalną”, a „rodzina nie jest pięknym ideałem nieosiągalnym w rzeczywistości”.

Papież Franciszek / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA Witając przybyłych z całego świata, papież powiedział: "To dla mnie wielka radość, że mogę być tu dzisiaj z wami, po przygnębiających wydarzeniach, które w ostatnim czasie naznaczyły nasze życie: najpierw pandemia, a teraz wojna w Europie, która dołącza do innych wojen nękających rodzinę ludzką". Franciszek zwrócił się do wszystkich małżonków i rodzin, zarówno tych obecnych w Watykanie, jak i na całym świecie: "Chciałbym, abyście odczuli moją bliskość właśnie tam, gdzie się znajdujecie, w konkretnych okolicznościach waszego życia". Postawcie sobie za punkt wyjścia waszą rzeczywistą sytuację i, wychodząc od niej, próbujcie wędrować wspólnie: wspólnie jako małżonkowie, wspólnie jako rodzina, wspólnie z innymi rodzinami i wspólnie z Kościołem - zachęcał. Nie zawiera się związku małżeńskiego, żeby być katolikiem "z etykietą", aby przestrzegać jakiejś reguły lub dlatego, że tak mówi Kościół. Związek małżeński zawiera się dlatego, że pragnie się oprzeć małżeństwo na miłości Chrystusa, która jest mocna jak skała - wskazał Franciszek. Bóg zapewnia swoją obecność w małżeństwie i rodzinie, nie tylko w dniu ślubu, ale przez całe życie. I On was wspiera każdego dnia na waszej drodze - dodał. Papież Franciszek / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA Zdaniem Franciszka widok rozpadu rodziny to dramat, wobec którego nie można przejść obojętnie. Odnosząc się do kryzysów w małżeństwach, papież wskazywał na znaczenie przebaczenia, które "leczy każdą ranę". Światowe Spotkanie Rodzin to inicjatywa św. Jana Pawła II; pierwsze odbyło się w Watykanie w 1994 roku. Obecny, dziesiąty zlot zorganizowano z rocznym opóźnieniem z powodu pandemii i w nowej formie; trwa w Rzymie oraz w lokalnych Kościołach.