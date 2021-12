Papież Franciszek przestrzegł w sobotę przed "nadużyciami władzy" w instytutach zakonnych. Jego zdaniem specjalnej uwagi wymagają zwłaszcza niedawno założone wspólnoty.

Franciszek / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

W przemówieniu do przedstawicieli watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Franciszek zwrócił uwagę na to, że konieczna jest uwaga wobec założycieli zgromadzeń i wspólnot zakonnych, którzy czasem chcą sami być punktem odniesienia i uważają się za "jedynych depozytariuszy i interpretatorów charyzmatów, jak gdyby byli ponad Kościołem".



Ponadto papież apelował o czujność w doborze i przygotowaniu kandydatów oraz o to, jak sprawowana jest władza w takiej wspólnocie, czy nie dochodzi do jej "kumulacji", ile trwa kadencja przełożonej lub przełożonego.



Potrzebna - wskazał Franciszek - jest "czujność wobec nadużyć autorytetu i władzy".



Papież odnotował, że niedawno we Włoszech ukazała się książka na ten temat. To tom "Zasłona milczenia" watykanisty Salvatore Cernuzio o nadużyciach i przemocy w żeńskich zakonach.



Papież zauważył, że "codzienne nadużycia wyrządzają szkodę sile powołania".